Нур-Султан и Алматы перешли в «зелёную зону» по коронавирусу

В «красной зоне» оказалась только Атырауская область.



По данным матрицы оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 декабря, Нур-Султан, Алматы и Восточно-Казахстанская область перешли в «зеленую» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.



В «красной» зоне остается только Атырауская область, в «жёлтой» находятся Северно-Казахстанская, Павлодарская, Костанайская и Акмолинская области.



Напомним, ранее столица Казахстана находилась в «красной зоне» по уровню распространения COVID-19.



Матрица доступна на сайте Национального центра общественного здравоохранения министерства здравоохранения РК.

