Токаев: Мы запускаем совместное производство российской и казахстанской вакцин от COVID-19

Сегодня первостепенной задачей является предоставление нашим гражданам широкого доступа к противовирусным [в том числе и от коронавируса] вакцинам, - подчеркнул глава государства.



Казахстан на следующей неделе запустит производство двух вакцин от коронавирусной инфекции, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев, передает zakon.kz.



Как пишет ТАСС, он заявил об этом на заседании Совета глав государств СНГ.



Хочу отметить ведущую роль Российской Федерации в глобальном противодействии [вызываемому коронавирусом заболеванию] COVID-19, первой в мире зарегистрировавшей вакцину и приступившей к вакцинации населения. Казахстан также разрабатывает собственный препарат, который демонстрирует хорошие результаты в ходе тестирования. В ближайшие дни, буквально на следующей неделе, мы запустим совместное с Россией производство вакцин - как российской вакцины, так и казахстанской, в том числе и на экспорт, - сказал Президент.



Государствам СНГ он предложил сосредоточить усилия на совместном противодействии инфекции.



Сегодня первостепенной задачей является предоставление нашим гражданам широкого доступа к противовирусным [в том числе и от коронавируса] вакцинам, - подчеркнул глава государства.

Токаев подчеркнул, что это в общих интересах.



Считаю, что наша общая задача состоит в том, чтобы и далее укреплять потенциал Содружества в новых геополитических реалиях, усиливать его позиции на международной арене, - сказал он.

Уже сообщалось, что производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" начнется в республике с 22 декабря. Запуск массовой добровольной вакцинации населения страны планируется с начала 2021 года. На первом этапе ею будут охвачены наиболее подверженные риску заражения группы населения, включая врачей, педагогов, сотрудников силовых структур.