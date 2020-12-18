За подписью президента: Пять важных законопроектов для казахстанцев в 2020 году

К своему логическому завершению близится непростой 2020 год. За это время казахстанцы жили в условиях карантина, первой волны COVID-19 и экономических издержек. Несмотря на это, политическая жизнь в стране не утихала — были объявлены очередные выборы в парламент, менялись в фигуры в Кабмине, обсуждались важные законопроекты. Все эти события, несомненно, повлияют на будущую социальную и правовую жизнь казахстанцев. Журналист ИА «NewTimes.kz» собрала в обзоре пять важных законов, подписанных президентом Касым-Жомартом Токаевым в уходящем году.



Буквально пару дней назад глава государства Касым-Жомарт Токаев внес поправки в закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан».



Согласно документу, малонаселенные города районного значения смогут получить статус села. Утвержденные поправки также предусматривают, что жители этих населенных пунктов могут получить господдержку, которая предусмотрена для сельчан.



Так, к заработной плате работников сферы здравоохранения, образования, спорта, культуры, социального обеспечения по решениям местных представительных органов прибавляется не менее 25% надбавок.



Кроме того, жители смогут воспользоваться рядом льгот, касающихся коммунальных платежей, служебного жилья, получения профессионального образования по программам «С дипломом — в село», «Еңбек», поддержки и развития предпринимательства в сельской местности.



По сути, закон наделил президента новыми полномочиями. Теперь он может принимать решения по преобразованию городов республиканского, областного и районного значения в иные населенные пункты.



Перейдем к теме, волнующей казахстанцев больше всего — траты из бюджета. В ноябре 2020 года Токаев подписал законопроект о трансфертах из Национального фонда в трехлетний бюджет.



Напомним, что министр национальной экономики Руслан Даленов заявил, что ведомством предусматривается определение размера гарантированного трансферта из Нацфонда в республиканский бюджет на 2021 год в сумме 2,7 трлн тенге, на 2022 год – 2,4 трлн тенге, на 2023 год – 2,2 трлн тенге.



На что же пойдут такие большие суммы? Деньги предлагают направить на выплату солидарных пенсий и государственные базовые пенсионные выплаты из республиканского бюджета.



Кстати, когда речь заходит о бюджетных средствах, невозможно не упомянуть еще один бич казахстанского общества. Коррупция. С этим явлением страна борется долго и последовательно.

Поэтому в октябре этого года президент подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции».



Новые поправки устанавливают запрет на любые подарки госслужащим, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя. Кроме того, теперь предусматривается строгая ответственность за провокационные действия должностных лиц.



Также законом предусмотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и другие.



Но самым важным, и в то же время спорным законопроектом в этом году, безусловно, стал новый закон о митингах.



Согласно закону «О порядке организации и проведения мирных собраний в Республике Казахстан», теперь чтобы провести митинг в Казахстане, больше не нужно спрашивать разрешение властей, а достаточно лишь уведомить местный исполнительный орган.



Акимат при необходимости должен предложить организатору другие условия проведения акции, но не отменять ее. Законодательно устанавливается в каждом городе не менее трех специализированных мест для организации и проведения мирных собраний.



Помимо этого, сокращены сроки подачи уведомлений и разрешено проводить одиночные пикеты у зданий госорганов.



В новом законе также исключены запреты и обязанности, ограничивающие деятельность журналистов, например, норма, обязывающая их предоставлять государственным органам фото и видеоматериалы с места собрания.



А для «удобства проведения мирных собраний» для организаторов и журналистов министерство информации и общественного развития утвердило формы отличительных знаков.



Многие активисты и общественные деятели раскритиковали подобные «полумеры», указывая на нежелание акиматов идти навстречу митингующим. Помимо этого, специализированные места для митингов сочли неудобными для граждан.



Перейдем к культурной жизни страны. Большой резонанс вызвала новость о том, что казахстанским артистам отныне запрещено петь на концертах под фонограмму и материться на сцене. Так ли это на самом деле?



Да, в ноябре этого года Токаев подписал закон, которым вводится административная ответственность за использование фонограмм. Теперь отечественным певцам нужно заранее информировать зрителей о том, как планируется проводить концерт, а для организаторов концертов устанавливается ответственность, если исполнитель будет вести себя неподобающим образом или нецензурно выражаться.



Кроме того, документ предусматривает возрождение в Казахстане художественных советов, регламентирует вопросы деятельности электронной библиотеки, а государственным библиотекам и музеям отныне предоставляется право оказывать платные услуги.