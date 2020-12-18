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В России родился говорящий младенец

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 18:21
В России родился говорящий младенец
Фото из открытых источников
Первым мальчик произнёс слово “папа”

В роддоме Норильска произошёл уникальный случай. В семье Бажеевых родился говорящий младенец.

Врачи утверждают, что случай этот очень редкий. Обычно дети до 1 месяца даже не «гулят», а просто издают странные звуки, не похожие на слова даже отдалённо. Но герой дня (ребёнок) оказался не так прост, как его сверстники. Только появившись на свет он сказал «папа», а некоторое время спустя произнёс слово «мама».

По словам медиков, малыши способны обучаться ещё в утробе матери. Очевидно, молодая мама общалась с сыном так, будто он уже родился, развивала его. В таких случаях не исключена возможность появления одарённых детей.

«Учёные говорят, что на Земле сейчас меняется всё живое. Человек, как часть природы, тоже вынужден приспосабливаться к новым условиям жизни. Именно поэтому в мире всё чаще появляются необычные дети», — отмечает акушер Марина Панова.


Источник: readovka67.ru
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