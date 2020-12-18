Кризис будет затяжным - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ о необходимости "реанимации бизнеса и экономических связей" , передает корреспондент Tengrinews.kz.



"Текущий кризис будет гораздо более затяжным и болезненным, чем предыдущие. В этих условиях наш основной приоритет - сохранение социально-экономической стабильности, поддержание уровня доходов и занятости населения. Однако это невозможно без перезапуска всего комплекса торгово-экономических отношений. Необходима активизация, либерализация взаимных торговых отношений", - сказал Президент.



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свою речь с вопросов пандемии. Затем затронул тему биологической безопасности в мире.



"В ходе сентябрьской сессии Ассамблеи ООН Казахстан выступил с идеей создания сети региональных центров по контролю за заболеваниями и безопасности Совета Безопасности. Кроме того, я предложил учредить подотчетные Совету Безопасности ООН международные агентства по биологической безопасности.



Просил бы вас, коллеги, поручить главам внешнеполитических ведомств поддержать в ООН указанную инициативу", - заявил Касым-Жомарт Токаев.



Во время заседания Токаев высказался о важности вопроса охраны окружающей среды.



"Борьба с пандемией напоминает о том, что экологические вызовы опасны не только сами по себе, но и выступают в качестве катализатора многих других проблем. Внедрение инновационных зеленых наработок создаст благоприятные условия для экономики и повышения качества жизни сограждан. Казахстан в качестве председателя Межгосударственного экологического совета СНГ в 2021 году предлагает изучать возможности сближения подходов национальных законодательств в этой сфере", - сказал Токаев.



Четвертым направлением, которое затронул Касым-Жомарт Токаев, было развитие цифровых технологий. Президент предложил создать рабочую группу по вопросам цифровизации и провести ее первое заседание в Казахстане на базе Международного финансового центра "Астана". Пятым пунктом в речи главы Казахстана было обеспечение региональной безопасности и стабильности.



"Развитие невозможно в условиях взаимного недоверия в международных отношениях. В этом контексте соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было верным решением в сложившейся критической ситуации", - добавил Токаев.



Здесь президент упомянул о форуме по взаимному доверию в Азии, который был создан по инициативе Казахстана.



"Поэтому на посту председателя в 2020-2022 годах мы планируем приложить усилия для преобразования его в полноценную организацию по безопасности. Просим поддержать Казахстан", - обратился к главам государств Касым-Жомарт Токаев".



Последний вопрос, который обсудил Президент Казахстана, - 30-летие СНГ и парламентские выборы в Казахстане.



"10 января 2021 года в Казахстане состоятся парламентские выборы. Мы намерены провести максимально прозрачные и справедливые выборы. Планируем принять наблюдателей из ваших стран", - сказал Токаев.



Отметим, в 2021 году председателем Совета СНГ станет Александр Лукашенко. А в 2022 году его возглавит Казахстан.