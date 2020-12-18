Кризис будет затяжным - Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во время выступления на заседании Совета глав государств СНГ о необходимости "реанимации бизнеса и экономических связей" , передает корреспондент Tengrinews.kz.
"Текущий кризис будет гораздо более затяжным и болезненным, чем предыдущие. В этих условиях наш основной приоритет - сохранение социально-экономической стабильности, поддержание уровня доходов и занятости населения. Однако это невозможно без перезапуска всего комплекса торгово-экономических отношений. Необходима активизация, либерализация взаимных торговых отношений", - сказал Президент.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал свою речь с вопросов пандемии. Затем затронул тему биологической безопасности в мире.
"В ходе сентябрьской сессии Ассамблеи ООН Казахстан выступил с идеей создания сети региональных центров по контролю за заболеваниями и безопасности Совета Безопасности. Кроме того, я предложил учредить подотчетные Совету Безопасности ООН международные агентства по биологической безопасности.
Просил бы вас, коллеги, поручить главам внешнеполитических ведомств поддержать в ООН указанную инициативу", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Во время заседания Токаев высказался о важности вопроса охраны окружающей среды.
"Борьба с пандемией напоминает о том, что экологические вызовы опасны не только сами по себе, но и выступают в качестве катализатора многих других проблем. Внедрение инновационных зеленых наработок создаст благоприятные условия для экономики и повышения качества жизни сограждан. Казахстан в качестве председателя Межгосударственного экологического совета СНГ в 2021 году предлагает изучать возможности сближения подходов национальных законодательств в этой сфере", - сказал Токаев.
Четвертым направлением, которое затронул Касым-Жомарт Токаев, было развитие цифровых технологий. Президент предложил создать рабочую группу по вопросам цифровизации и провести ее первое заседание в Казахстане на базе Международного финансового центра "Астана". Пятым пунктом в речи главы Казахстана было обеспечение региональной безопасности и стабильности.
"Развитие невозможно в условиях взаимного недоверия в международных отношениях. В этом контексте соглашение о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе было верным решением в сложившейся критической ситуации", - добавил Токаев.
Здесь президент упомянул о форуме по взаимному доверию в Азии, который был создан по инициативе Казахстана.
"Поэтому на посту председателя в 2020-2022 годах мы планируем приложить усилия для преобразования его в полноценную организацию по безопасности. Просим поддержать Казахстан", - обратился к главам государств Касым-Жомарт Токаев".
Последний вопрос, который обсудил Президент Казахстана, - 30-летие СНГ и парламентские выборы в Казахстане.
"10 января 2021 года в Казахстане состоятся парламентские выборы. Мы намерены провести максимально прозрачные и справедливые выборы. Планируем принять наблюдателей из ваших стран", - сказал Токаев.
Отметим, в 2021 году председателем Совета СНГ станет Александр Лукашенко. А в 2022 году его возглавит Казахстан.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz