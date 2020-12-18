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Великий комбинатор: сторож продал несуществующие кирпичи за 4,5 млн тенге

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 22:02
Великий комбинатор: сторож продал несуществующие кирпичи за 4,5 млн тенге
Фото из открытых источников
Ещё один великий комбинатор. 25 жителей посёлка Жибек Жолы в Акмолинской области, что близ столицы, купили, как они считали, на заводе кирпичи. Вот только предприятие не функционировало, а заказы принимал сторож. Сумма заказов составила 4,5 млн тенге. Чем закончилась история в репортаже корреспондента «Хабар 24».

Жители посёлка Жибек жолы близ Нур-Султана уже даже и не надеются получить свои кровные. Забыть о деньгах навсегда они тоже не могут. Полгода назад 25 человек заплатили 4,5 миллиона тенге за кирпичи, которые так и не получили. Оказалось, что их заказы вообще некому было исполнять. Завод, который расположен в этом же поселке, не работает. Но жители об этом не подозревали.



- А почему билборд висел? Продаются газоблоки, пескоблоки? Почему он висел?

Кроме баннера на кирпичном заводе был и сотрудник, который принимал заказы. Он же выписал накладную на товар и поставил печать Салиме Таубалдиевой. Чтобы было больше места, мать четверых детей хотела пристроить к дому еще одну комнату. Заплатила сотруднику завода 140 тысяч тенге. Теперь о планах всей семье напоминает только залитый фундамент.

Салима Таубалдиева, жительница посёлка Жибек Жолы:

- Я ничего не подозревала, потому что этот парень работал на заводе с 2016 года. Все жители его знали. До этого мы тоже покупали кирпичи на этом заводе. В этот раз остались у разбитого корыта. Теперь не можем найти правду. Поэтому обратились к журналистам.

Ержан Кожасбаев тоже все это время обивает порог завода. Он заплатил за кирпичи больше миллиона тенге. Мужчина хотел расширить свое хозяйство. Но стройка остановилась, так и не начавшись.

Ержан Кожасбаев, житель посёлка Жибек Жолы:

- О том, что обманули не только меня, я узнал у порога этого завода. Чтобы выяснить, в чем дело, сюда начали приходить и другие жители поселка. С каждым разом все больше людей. Так мы поняли, что у нас общая проблема. Мы объединились и пошли в прокуратуру, затем в суд. С первых дней не можем найти руководителя предприятия. По нашему мнению, ответственность за произошедшее должен нести он.

Руководитель кирпичного завода считает, что он пострадал так же, как и жители поселка. Теперь уже бывший сотрудник поставил его в неудобное положение. В его обязанности входило только охранять объект, но сторож позволил себе немного больше.

Манас Асаинов, руководитель кирпичного завода:

- Пусть этот Даурен, который взял у них деньги, пусть с него и выдергивают. Правильно? Он воспользовался моим заводом, потому что у меня на заводе ходил, сторожил.

Этой встречи, по словам местных жителей, они добивались с лета. Но никак не могли выйти на руководителя завода. Вопрос, получили ли они желанный ответ, можно оставить без комментариев. В свою очередь, Манас Асаинов тоже собирается подать заявление на бывшего сотрудника. Как выяснилось, полиция его нашла, и сторож находится в СИЗО под следствием. Деньги, по словам самих жителей, он спустил на азартные игры.


Источник: dknews.kz
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