Головкин нокаутировал Шеремету и установил рекорд

Бойцы бились за два пояса - чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO в среднем весе.19 декабря в 07:30 по времени Нур-Султана Геннадий Головкин провел бой с поляком Камилом Шереметой за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Поединок завершился досрочной победой казахстанского боксера. Именно такой исход и прогнозировали многие букмеркерские конторы.Вечер бокса состоялся в Голливуде (штат Флорида, США). Прямую трансляцию боя Головкин-Шеремета вел телеканал Qazsport.Приглашенным гостем студии стал олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев. Примечательно, что ранее он встречался с поляком на ринге.«Спустя 10 лет увидел своего соперника. Видно, что Геннадий контролирует противника. Поляк сопротивляется, но у него мало что получается», — прокомментировал он в начале боя.Бой был рассчитан на 12 раундов. Уже в первом раунде Головкин отправил соперника в нокдаун. Шансы на победу поляка уменьшались с каждым раундом.За весь бой GGG четыре раза отправил своего противника в нокдаун. Особо ощутимыми, судя по видео боя, для польского боксера были два удара в третьем раунде — апперкот правой и хук правой.После седьмой трехминутки Шеремета вновь оказался на полу. После этого команда польского боксера отказалась от дальнейшего проведения боя.Это была 21-я успешная защита своих титулов у Гловкину. Рекорд! Ранее 20 раз это делал лишь великолепный и легендарный Бернард Хопкинс (выступал в средней и полутяжелой категории). До этой битвы у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона — это рекорд дивизиона.Головкин прокомментировал исход боя, назвав защиту титулов исторической: после окончания поединка он обратился к казахстанцам.Камил Шеремета выходил на ринг в 2019 году, он нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса. Многие эксперты посчитали его поражение смешным — Кортес после нокаута крутился на канвасе и переворачивался.Перед титульным боем Геннадий Головкин и Камил Шеремета по спортивной традиции встретились лицом к лицу. Однако они вынуждены были соблюдать некоторые ограничения.Корреспондент изучил коэффициенты букмекеров и выяснил, кого букмекеры считали фаворитом встречи. Судя по размерам коэффициентов, можно было предположить, что этот бой Головкин завершит досрочно. Так все и вышло.Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер оценил его физическую подготовку перед защитой титула чемпиона мира IBF. В качестве подтверждения он разместил в Instagram видео с тренировки боксера.