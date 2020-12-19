«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 19 Декабря
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.01 KZT
  • €1 = 510.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Головкин нокаутировал Шеремету и установил рекорд

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 09:35
Головкин нокаутировал Шеремету и установил рекорд
Фото: DAZN Boxing
Бойцы бились за два пояса - чемпион мира в среднем весе по версиям IBF и IBO в среднем весе.

19 декабря в 07:30 по времени Нур-Султана Геннадий Головкин провел бой с поляком Камилом Шереметой за титулы чемпиона мира в среднем весе по версиям IBF и IBO. Поединок завершился досрочной победой казахстанского боксера. Именно такой исход и прогнозировали многие букмеркерские конторы.

Вечер бокса состоялся в Голливуде (штат Флорида, США). Прямую трансляцию боя Головкин-Шеремета вел телеканал Qazsport.

Приглашенным гостем студии стал олимпийский чемпион по боксу Серик Сапиев. Примечательно, что ранее он встречался с поляком на ринге.

«Спустя 10 лет увидел своего соперника. Видно, что Геннадий контролирует противника. Поляк сопротивляется, но у него мало что получается», — прокомментировал он в начале боя.

Бой был рассчитан на 12 раундов. Уже в первом раунде Головкин отправил соперника в нокдаун. Шансы на победу поляка уменьшались с каждым раундом.

За весь бой GGG четыре раза отправил своего противника в нокдаун. Особо ощутимыми, судя по видео боя, для польского боксера были два удара в третьем раунде — апперкот правой и хук правой.

После седьмой трехминутки Шеремета вновь оказался на полу. После этого команда польского боксера отказалась от дальнейшего проведения боя.

Это была 21-я успешная защита своих титулов у Гловкину. Рекорд! Ранее 20 раз это делал лишь великолепный и легендарный Бернард Хопкинс (выступал в средней и полутяжелой категории). До этой битвы у обоих было по 20 победных боев в статусе чемпиона — это рекорд дивизиона.

Головкин прокомментировал исход боя, назвав защиту титулов исторической: после окончания поединка он обратился к казахстанцам.

Камил Шеремета выходил на ринг в 2019 году, он нокаутировал во втором раунде мексиканца Оскара Кортеса. Многие эксперты посчитали его поражение смешным — Кортес после нокаута крутился на канвасе и переворачивался.

Перед титульным боем Геннадий Головкин и Камил Шеремета по спортивной традиции встретились лицом к лицу. Однако они вынуждены были соблюдать некоторые ограничения.

Корреспондент изучил коэффициенты букмекеров и выяснил, кого букмекеры считали фаворитом встречи. Судя по размерам коэффициентов, можно было предположить, что этот бой Головкин завершит досрочно. Так все и вышло.

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер оценил его физическую подготовку перед защитой титула чемпиона мира IBF. В качестве подтверждения он разместил в Instagram видео с тренировки боксера.



Источник: liter.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика