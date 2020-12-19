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Активистка Асия Тулесова заявила о намерении создать партию

Просмотров:486 Опубликовано: Сегодня, 10:23
Активистка Асия Тулесова заявила о намерении создать партию
Фото из открытых источников
В Казахстане заявили о намерении создать новую политическую партию Progress. О причинах и целях этого решения инициаторы, гражданские активистки Асия Тулесова и Алия Жолболдина, рассказали в прямом эфире на странице в Instagram’е.

— Да, мы знаем, что процесс регистрации может затянуться на долгие годы. Но с вашей поддержкой мы уверены, что сможем зарегистрировать партию, которая будет состоять из реальных людей, которые болеют за будущее Казахстана… Чтобы в дальнейшем мы активно участвовали во всех политических событиях страны, в последующих выборах, чтобы могли бороться за парламент и маслихаты нашей мечты, — заявила Асия Тулесова.

Необходимость создания партии активистки также объяснили политическим фоном в период транзита власти.

— Я не могу пойти на выборы [в мажилис и маслихаты] 10 января, потому что не за кого голосовать и нет графы «против всех»… И нам остается создать свою партию... Мы будем приближать следующие выборы и заявлять о роспуске парламента, который сформируется после 10 января, потому что он заранее нелегитимен... И мы будем добиваться, чтобы на следующих выборах могли участвовать одномандатники, чтобы жители могли участвовать в обсуждении законов в парламенте, по которым им предстоит жить, — заявила Алия Жолболдина.

Асия Тулесова известна как активистка и организатор ряда инициатив, в том числе как создатель мобильного приложения Almaty Urban Air (AUA) для информирования жителей Алматы о состоянии загрязненности воздуха в городе. В апреле прошлого года ее и Бейбарыса Толымбекова арестовали на 15 суток за развернутый вдоль маршрута Алматинского марафона баннер с надписью: «От правды не убежишь #adilsailayushin #уменя естьвыбор». В июне этого года Тулесова была арестована после того, как во время задержаний выходивших на мирный протест 6 июня в Алматы сбила с головы сотрудника полиции фуражку. В результате суд приговорил ее к году и шести месяцам ограничения свободы по обвинению в «оскорблении» представителя власти и «применении насилия» в отношении полицейского.

Алия Жолболдина — основательница клуба для женщин-предпринимательниц. Является тренером и консультантом по личностному росту. Также входит в рабочую группу общественников по разработке нового законопроекта о семейно-бытовом насилии в Казахстане.

В мае этого года после обещаний демократизировать законодательство президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал поправки к законам «О политических партиях» и «О выборах», в частности предусматривающие снижение регистрационного ценза для партий с 40 до 20 тысяч подписей и установление квот в избирательных списках для женщин и молодежи в размере не менее 30 процентов.

Критики называют поправки «косметическими», отмечая, что в стране по-прежнему запрещено выдвижение в парламент независимых кандидатов. Они также заявляют, зарегистрироваться как партии в стране по-прежнему могут только провластные политические организации.

После прихода к власти Токаева сразу несколько инициативных групп подавали заявку в министерство юстиции для регистрации партии, но получили отказ.

Очередные выборы в мажилис и маслихаты назначены на 10 января 2021 года. К ним допущены шесть официально зарегистрированных партий. Одна из них — Общенациональная социал-демократическая партия (ОСДП), позиционирующая себя оппозиционной, — недавно сообщила, что объявляет выборам бойкот.

В своем ежегодном отчете Freedom in the World 2020 международная правозащитная организация Freedom House вновь заявила, что в Казахстане «выборы не являются ни справедливыми, ни честными», а партии «демонстрируют продолжающуюся лояльность правительству».


Источник: rus.azattyq.org
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Комментарии ( 2 )

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Pankration and MMA (Посетители) Сегодня, 14:42
Молодец, Асия! Будущее Казахстана за нашей молодёжью!

Простота лучше воровства
 
-1
  • Pankration and MMA
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Pluto (Посетители) Сегодня, 14:27
Благими намерениями устлана дорога в ад.
 
 

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