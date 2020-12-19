Российская авиакомпания занялась полётами «в никуда»

Лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот») занялся «полетами в никуда», потому что пассажиры готовы платить, чтобы просто полетать. Об этом сообщил представитель авиаперевозчика.



Он отметил, что это общемировой тренд, который и «Победа» решила поддержать. По его словам, существуют авиапутешественники, которые готовы летать ради полета: им это доставляет удовольствие, как и нам.



«Пока в качестве эксперимента мы выполним два специальных рейса по маршруту Москва – Москва», - пояснили в компании.



Первый рейс состоится 19 декабря, за штурвалом самолета будет пилот Алексей Кочемасов, который проведет экскурсию над городами Золотого Кольца. Полет продлится полтора часа. Билеты на рейс были полностью выкуплены за восемь минут, а на второй – за шесть.



Представитель лоукостера рассказал, что сейчас компания рассматривает запросы различных российских регионов. При этом, отметили в «Победе», главное условия выполнения таких полетов – безопасность, поэтому все пассажиры обязаны быть в масках.