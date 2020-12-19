«Казахи растут»: новое видео активно обсуждает Казнет





Tugan Jer Tolgauy – так называется композицияПользователи Казнета выражают восхищение новым видео музыкантов dudeontheguitar & MONRO на композицию Tugan Jer Tolgauy, опубликованным на YouTube-канале музыкальной платформы õzen. Песня была записана совместно с Алматинским симфоническим оркестром, передает Azattyq Rýhy.Казахстанцы в комментариях засыпали музыкантов комплиментами.«Рахмет вам большое за то, что вы расширяете границы Казахской музыки»«Казахи растем, и я этому очень рада, ведь будущее за нами»«Голос Монро – рай для ушей, влюбилась после песни Абая»«Мына керемет əнді Дубайдан көрсетіп жатыр! Үлкен жетістік, жарайсыңдар»«Ағайындар, вы реально развиваете поп-культуру страны, очень рад за вас. Күшті шыққан»Данное видео высоко оценил и режиссер Канат Бейсекеев, написав, что это «замечательная работа».