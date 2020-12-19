«Казахи растут»: новое видео активно обсуждает Казнет

Пользователи Казнета выражают восхищение новым видео музыкантов dudeontheguitar & MONRO на композицию Tugan Jer Tolgauy, опубликованным на YouTube-канале музыкальной платформы õzen. Песня была записана совместно с Алматинским симфоническим оркестром, передает Azattyq Rýhy.
Казахстанцы в комментариях засыпали музыкантов комплиментами.
«Рахмет вам большое за то, что вы расширяете границы Казахской музыки»
«Казахи растем, и я этому очень рада, ведь будущее за нами»
«Голос Монро – рай для ушей, влюбилась после песни Абая»
«Мына керемет əнді Дубайдан көрсетіп жатыр! Үлкен жетістік, жарайсыңдар»
«Ағайындар, вы реально развиваете поп-культуру страны, очень рад за вас. Күшті шыққан»
Данное видео высоко оценил и режиссер Канат Бейсекеев, написав, что это «замечательная работа».
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