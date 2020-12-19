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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Казахи растут»: новое видео активно обсуждает Казнет

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 14:21
«Казахи растут»: новое видео активно обсуждает Казнет
Фото из Сети интернет
Tugan Jer Tolgauy – так называется композиция

Пользователи Казнета выражают восхищение новым видео музыкантов dudeontheguitar & MONRO на композицию Tugan Jer Tolgauy, опубликованным на YouTube-канале музыкальной платформы õzen. Песня была записана совместно с Алматинским симфоническим оркестром, передает Azattyq Rýhy.

Казахстанцы в комментариях засыпали музыкантов комплиментами.

«Рахмет вам большое за то, что вы расширяете границы Казахской музыки»

«Казахи растем, и я этому очень рада, ведь будущее за нами»

«Голос Монро – рай для ушей, влюбилась после песни Абая»

«Мына керемет əнді Дубайдан көрсетіп жатыр! Үлкен жетістік, жарайсыңдар»

«Ағайындар, вы реально развиваете поп-культуру страны, очень рад за вас. Күшті шыққан»

Данное видео высоко оценил и режиссер Канат Бейсекеев, написав, что это «замечательная работа».




Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 1 )

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Username (Посетители) Сегодня, 14:57
tavat & De Lacure - Keldіk Talaı Jerge Endі — Abay 175

Вот у этого клипа незаслуженно мало лайков. К сожалению такое не показывают на тв.

 
 

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