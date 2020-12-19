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Из-за мужчины, скупавшего в супермаркете Кызылорды яйца тележками, вызвали полицию

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 17:01
Из-за мужчины, скупавшего в супермаркете Кызылорды яйца тележками, вызвали полицию
Фото из Сети интернет
В городе за последние дни куриные яйца подорожали на 50%, и владельцы мелких торговых точек, а также объектов общепита, покупают их коробками в тех супермаркетах, где еще есть запас яиц по старой цене.

В Кызылорде в одном из крупных супермаркетов в центре города произошел "яичный переполох" - почти по классике, как у Джека Лондона в рассказах про Смока Беллью и Малыша, когда они скупали яйца, надеясь потом ими спекулировать.

Общественности о скандале стало известно из соцсетей. Одна из пользовательниц Фейсбука описала, как мужчину, скупавшего в супермаркете яйца тележками, другая посетительница магазина попыталась снять на видео.

"Один оптовик вывозил тележками яйца, скупал их двумя, тремя тележками, для перепродажи. Когда снимали на видео тележки с яйцами, то молодой человек набросился и отобрал телефон. Толкал и оскорблял взрослую женщину", - написала она.

На место происшествия в супермаркет вызвали полицию.

"Правоохранительные органы сказали, что снимать нельзя. Но ведь это общественное место, и предупреждающих табличек нет. А самое главное, возмутило, что так просто все могут выкупать и перепродавать яйца и другие продукты. Только недавно мониторили цены в социальных магазинах. Только недавно независимая мониторинговая группа выступала по поводу роста цен - и на тебе, сразу же бабахнули вверх. То есть с 29 тенге за штуку до 50 - это нормально?".

Почему подорожали яйца в Кызылорде и области, пока официальных объяснений нет, исполнительные органы на этот счет заявлений еще не делали - обещают рассказать 21 декабря.

А простые граждане наводнили соцсети советами не есть яйца вообще. Не будет спроса – цены рухнут. Люди пишут, к примеру:

"Куда мы с этими яйцами катимся и что из этого получится?".

"Золотые яйца. Первая серия".

"Яйца по 50 тенге за штуку – индикатор продовольственной безопасности".

"Вроде куриные, а стоят как Фаберже".

"Яйца не уберегли, какое настроение без яиц, народ лишили оливье на Новый год".


Источник: sputnik.kz
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Комментарии ( 2 )

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  • Сергей Владимиров
  • kolu411
 GIBSON.SG (Посетители) Сегодня, 17:51
А где же наша обещанная птицефабрика? Не открылась ещё?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Сергей Владимиров
  • kolu411
 babe (Посетители) Сегодня, 17:13
Яйца действительно существенно подорожали . Сегодня в Дине покупала за 500 тенге десяток яиц. Куда катимся!?
 
 

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