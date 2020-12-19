Из-за мужчины, скупавшего в супермаркете Кызылорды яйца тележками, вызвали полицию

В городе за последние дни куриные яйца подорожали на 50%, и владельцы мелких торговых точек, а также объектов общепита, покупают их коробками в тех супермаркетах, где еще есть запас яиц по старой цене.



В Кызылорде в одном из крупных супермаркетов в центре города произошел "яичный переполох" - почти по классике, как у Джека Лондона в рассказах про Смока Беллью и Малыша, когда они скупали яйца, надеясь потом ими спекулировать.



Общественности о скандале стало известно из соцсетей. Одна из пользовательниц Фейсбука описала, как мужчину, скупавшего в супермаркете яйца тележками, другая посетительница магазина попыталась снять на видео.



"Один оптовик вывозил тележками яйца, скупал их двумя, тремя тележками, для перепродажи. Когда снимали на видео тележки с яйцами, то молодой человек набросился и отобрал телефон. Толкал и оскорблял взрослую женщину", - написала она.



На место происшествия в супермаркет вызвали полицию.



"Правоохранительные органы сказали, что снимать нельзя. Но ведь это общественное место, и предупреждающих табличек нет. А самое главное, возмутило, что так просто все могут выкупать и перепродавать яйца и другие продукты. Только недавно мониторили цены в социальных магазинах. Только недавно независимая мониторинговая группа выступала по поводу роста цен - и на тебе, сразу же бабахнули вверх. То есть с 29 тенге за штуку до 50 - это нормально?".



Почему подорожали яйца в Кызылорде и области, пока официальных объяснений нет, исполнительные органы на этот счет заявлений еще не делали - обещают рассказать 21 декабря.



А простые граждане наводнили соцсети советами не есть яйца вообще. Не будет спроса – цены рухнут. Люди пишут, к примеру:



"Куда мы с этими яйцами катимся и что из этого получится?".



"Золотые яйца. Первая серия".



"Яйца по 50 тенге за штуку – индикатор продовольственной безопасности".



"Вроде куриные, а стоят как Фаберже".



"Яйца не уберегли, какое настроение без яиц, народ лишили оливье на Новый год".