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Касым-Жомарт Токаев дал поручение акимам об удовлетворении нужд казахстанцев

Просмотров:399 Опубликовано: Сегодня, 17:48
Касым-Жомарт Токаев дал поручение акимам об удовлетворении нужд казахстанцев
Фото: akorda.kz
Он поставил задачу по улучшению качества жизни населения.

В Акорде прошло совещание Президента Касым-Жомарта Токаева с акимами областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает Liter.kz.

«В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ.

Президент заслушал доклады акимов о ходе исполнения ранее данных поручений и инициатив. Обращаясь к руководителям областей и городов республиканского значения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность удовлетворения нужд граждан в условиях пандемии», — говорится в сообщении Акорды.

В завершение Глава государства поставил перед акимами ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов, улучшению качества жизни населения, а также реализации Дорожной карты занятости на должном уровне.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 3 )

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Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 19:10
А-а что так можно было??? На этом бабла не попилешь... beer2
 
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  • Сергей Владимиров
 Multiverse (Посетители) Сегодня, 18:10
Прикольно, НАН говорил что девальвация это благо а Токаеву это почему-то не нравится...)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Daulet201999 (Посетители) Сегодня, 17:55
Пока 01 живой от мебели толку нет.
 
 

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