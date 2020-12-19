Касым-Жомарт Токаев дал поручение акимам об удовлетворении нужд казахстанцев

Он поставил задачу по улучшению качества жизни населения.



В Акорде прошло совещание Президента Касым-Жомарта Токаева с акимами областей, Нур-Султана, Алматы и Шымкента, передает Liter.kz.



«В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы социально-экономического развития регионов и реализации государственных программ.



Президент заслушал доклады акимов о ходе исполнения ранее данных поручений и инициатив. Обращаясь к руководителям областей и городов республиканского значения, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность удовлетворения нужд граждан в условиях пандемии», — говорится в сообщении Акорды.



В завершение Глава государства поставил перед акимами ряд конкретных задач по оперативному решению актуальных вопросов развития регионов, улучшению качества жизни населения, а также реализации Дорожной карты занятости на должном уровне.