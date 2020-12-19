Кружки и секции в Казахстане получат госзаказ — глава МОН

Дополнительное образование, по его словам, теперь будет другим.



Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов рассказал, как теперь государство будет оплачивать обучение детей в кружках и секциях. Он отметил, что поручение об этом дал в своем Послании Глава государства Касым-Жомарт Токаев.



«Без дополнительного образования невозможно раскрыть весь потенциал детей. Поэтому так важно, чтобы у каждого ребенка была возможность посещать внеурочно кружки и секции.



Хочу сообщить отличную новость – в скором времени госзаказ на дополнительное образование будет размещаться и в частных организациях. Такая норма содержится в законопроекте «О внесении изменений и дополнений в ЗРК «Об образовании», который уже прошел два чтения в Мажилисе Парламента», — написал Аймагмабетов в Facebook.



Глава МОН уточнил, что к системе дополнительного образования относятся дворцы школьников, кружки, секции, художественные и музыкальные школы, станции юных техников и другое.



«Эта сфера развивает самые важные на сегодня мягкие навыки, и поэтому роль допобразования становится все более важной. Одно дело, когда государство выделяет деньги, строит дворцы школьников, школы искусств, открывает кружки, а другое, когда это будет делать заинтересованный бизнес, а мы будем размещать государственный заказ. Это принцип ГЧП – государственно-частного партнерства. Успешность такого подхода можно увидеть на примере развития частных детских садов. Нам удалось за очень короткий срок без больших капитальных вложений со стороны государства решить острую проблему нехватки мест в детских учреждениях», — пояснил министр образования и науки.



По его словам, предприниматели за свой счет будут строить и оборудовать здания и помещения под дошкольные учреждения, а государство заплатит за обучение каждого ребенка в них – через размещение госзаказа. Это сэкономит средства, сказал Аймагамбетов.



«За счет инвестиций частных партнеров за последние 10 лет количество детских садов увеличилось в 10 раз. Теперь такой же механизм мы будем применять и в дополнительном образовании. ГЧП поможет за короткий срок увеличить охват детей кружками и секциями без больших затрат», — отметил глава МОН.



Существующие государственные организации допобразования продолжат работать и будут активно развиваться, заверил он.



«Отдельно отмечу, что за последний год приостановилась массовая оптимизация внешкольных организаций, что также повлияет в определенной степени на обеспечение равного доступа детей к допобразованию. Более того, за последние два года были открыты дворцы школьников в Талдыкоргане и Петропавловске. В текущем году построены дворцы школьников в Атырау и Туркестане, открыты детская музыкальная школа в Туркестанской области, Центр креативного образования «SMART» в Усть-Каменогорске», — сообщил Асхат Аймагмабетов.



Сейчас, продолжил он, идет строительство дворцов школьников в Кокшетау и Караганде, планируется реконструкция Дворца школьников Алматы, строительство Дворца школьников в Жамбылской области.



«В Законе «О статусе педагога» мы учли и работников допобразования, их зарплаты также увеличены и будут расти ежегодно, существенно увеличены доплаты за категорию. Осуществляется обновление содержания программ», — резюмировало глава МОН.



Он заявил, что в Казахстане начинается новый этап развития дополнительного образования.