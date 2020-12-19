«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 19 Декабря
+2...+1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 420.01 KZT
  • €1 = 510.56 KZT
  • 1 RUB = 5.72 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Ананасы из Коста-Рики дешевле отечественных огурцов

Просмотров:924 Опубликовано: Сегодня, 20:04
Ананасы из Коста-Рики дешевле отечественных огурцов
Фото из открытых источников
Что не так с казахстанскими огурцами? Этим вопросом задался администратор группы «Астана – Что? Где? Когда?» в Facebook Yerlan Sakenov, передает Azattyq Rýhy. По его мнению, из-за чрезмерной дороговизны огурцы становятся для казахстанцев экзотикой.

«Что не так с огурцами из Казахстана? Почему ананасы из Коста-Рики дешевле отечественных огурцов?

Огурцы становятся экзотикой на наших столах. Некоторые шутят, что легче уже питаться как в Африке бананами. Надо пересмотреть свой рацион питания.

Вот как поддерживать здесь отечественного производителя? Есть идеи? Здесь точно нужна конкуренция!», - считает он.

В комментариях к публикации пользователи указали, что стоимость килограмма огурцов в столице варьируется от 1 500 до 2 300 тенге. Подобная цена, по мнению многих из них, складывается из-за непомерных аппетитов посредников и магазинов, но никак не самих фермеров.


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 4 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
kz1990 (Посетители) Сегодня, 23:18
Да реально на фейсбуке обсуждают эту тему,проще ананасами питаться чем огурцами собственного производства! stena
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Neo_454 (Посетители) Сегодня, 20:53
kaireke,
Я скажу словами Станиславского
Не верю!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • kolu411
 kaireke (Посетители) Сегодня, 20:23
Прямо как по стихам Маяковского...! "..Ешь ананасы, рябчиков жуй,
день твой последний приходит, буржуй. "
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • kaireke
  • alixah
  • синдбад
 дорожник (Посетители) Сегодня, 20:19
Так в чём же дело? Пусть Коста-Рика кормит КЗ

Жить нужно непременно хорошо
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика