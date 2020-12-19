Что не так с казахстанскими огурцами? Этим вопросом задался администратор группы «Астана – Что? Где? Когда?» в Facebook Yerlan Sakenov, передает Azattyq Rýhy. По его мнению, из-за чрезмерной дороговизны огурцы становятся для казахстанцев экзотикой.



«Что не так с огурцами из Казахстана? Почему ананасы из Коста-Рики дешевле отечественных огурцов?



Огурцы становятся экзотикой на наших столах. Некоторые шутят, что легче уже питаться как в Африке бананами. Надо пересмотреть свой рацион питания.



Вот как поддерживать здесь отечественного производителя? Есть идеи? Здесь точно нужна конкуренция!», - считает он.



В комментариях к публикации пользователи указали, что стоимость килограмма огурцов в столице варьируется от 1 500 до 2 300 тенге. Подобная цена, по мнению многих из них, складывается из-за непомерных аппетитов посредников и магазинов, но никак не самих фермеров.