Учёные подтвердили высокие темпы распространения нового типа коронавируса

Новый тип коронавируса, выявленный в Великобритании, распространяется с большей скоростью, говорится в заявлении главного врача Англии профессора Криса Уитти.



На юго-востоке Англии быстро выросло число заражений, и консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам рекомендовал жителям быть более осторожными.



"Мы предупредили Всемирную организацию здравоохранения и продолжаем анализировать доступные данные для улучшения нашего понимания. Данных о том, что новый тип вируса вызывает более высокую смертность или что он затрагивает вакцины и лечение, пока нет, но проводятся срочные исследования с целью подтвердить это", — отметил Уитти.



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон после получения данных о новом типе вируса проводит встречу кабинета министров. В 16:00 (19:00 мск) он вместе с Уитти проведет пресс-конференцию, на которой, вероятно, объявит об ужесточении правил после Рождества, а возможно, и об отмене планировавшегося смягчения ограничений в период с 23 по 27 декабря.



Объявляя в начале декабря о трехуровневой системе ограничений, которая сменила национальный локдаун, Джонсон пообещал с 23 по 27 декабря ослабить правила, разрешить трем семьям собираться дома вместе и свободно перемещаться по стране. Однако на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, особенно заметного в Лондоне, мэр британской столицы, а также два влиятельных медицинских журнала и ряд представителей научных и медицинских кругов призвали правительство отменить ослабление ограничений, способное привести к новой вспышке COVID-19.



Об обнаружении нового варианта вируса сообщил 14 декабря министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок. По его словам, данный штамм вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии, в том числе в Лондоне, и характерен тем, что распространяется быстрее, чем другие варианты известного коронавируса. Хэнкок подчеркнул, что у ученых нет никаких оснований полагать, что новая мутация вируса может приводить к тяжелому течению заболевания, также нет оснований считать, что новый тип вируса не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.