Паспорт, права и удостоверение личности: что подорожает в 2021 году в Казахстане

С началом 2021 года в нашей стране увеличится размер минимального расчетного показателя. Соответственно, изменятся цены на получение важных документов и госуслуг.



В текущем году МРП менялся дважды: в начале года и в апреле, из-за введения режима ЧП и мировой пандемии. Так в 2020 году действует МРП в размере 2 778 тенге. С 1 января 2021 года эта значение составит 2 917 тенге. То есть сумма МРП станет на 5% больше. А значит, что и все зависящие от него госпошлины тоже подорожают на 5%.



Стоимость удостоверения личности



Удостоверение личности – это обязательный документ для всех граждан Казахстана, который выдается с 16-летнего возраста. Срок действия удостоверения личности – 10 лет. В 2021 году стоимость такого документа составляет 0,2 МРП. То есть получение удостоверения личности в наступающем году обойдется в 583 тенге.



Стоимость паспорта



Выдается по желанию и независимо от возраста казахстанца. Действует паспорт в течение 10 лет с момента регистрации. Стоимость оформления – 8 МРП, что в 2021 году составит 23 336 тенге.



Ускорение срока выдачи



Стандартная выдача паспорта или удостоверения личности займет до 15 рабочих дней. Можно ускорить этот процесс за дополнительную плату.



Но тарифы зависят от региона проживания. Для Алматы, Нур-Султана, Шымкента и города Актобе стоимость ускорения составит: выдача за 1 рабочий день – 4 983 тенге, за 3 рабочих дня – 2 752 тенге. В областных центрах можно получить документы по тем же ценам, но срок выдачи больше: до 3 и до 5 рабочих дней соответственно. В других городах и районах областей ускорение доступно только до 7 рабочих дней по цене 1 116 тенге.



Штраф за просрочку документов



Если казахстанцы в течение месяца не обратились за получением удостоверения личности или не заменили старое, то им грозит предупреждение. А за опоздание более одного месяца грозит штраф 7 МРП или 20 419 тенге.



При этом менять просроченный паспорт не обязательно. За его просрочку штрафы не предусмотрены. Но если удостоверение поменялось, то просроченный паспорт нужно обязательно сдать в филиалы госкорпорации «Правительство для граждан».



Оформление водительских прав



Право на вождение транспортного средства в Казахстане возникает с получением водительского удостоверения. Его стоимость в 2021 году составит 1,25 МРП или 3 646 тенге. Также казахстанцы могут заменить водительские права онлайн по той же цене в будущем году.



Повторная выдача свидетельства о рождении



Изначально свидетельство о рождении выдается бесплатно. Но если вдруг понадобилось получить его заново, то за это придется заплатить. В 2021 году эта услуга подорожает вдвое. Так, в 2020 году повторная выдача свидетельства о рождении стоила 0,5 МРП (1 389 тенге). Теперь ее стоимость составит 1 МРП. А в денежном выражении это уже 2 917 тенге.



Выдача свидетельства о заключении или расторжении брака



В 2020 году выдача свидетельства о заключении брака обходилась в 1 МРП или 2 778 тенге. Теперь, в связи с новым значением МРП, получить такое свидетельство можно за 2 917 тенге. А при бракоразводном процессе стоимость свидетельства о расторжении брака будет зависеть от оснований: взаимное согласие и, если нет несовершеннолетних детей – 2 МРП или 5 834 тенге, на основании судебного решения – 1,5 МРП или 4 375 тенге, если супруг/супруга считаются пропавшими, недееспособными или осуждены на срок более 3 лет – 0,1 МРП или 291,7 тенге.



Большая часть услуг доступна в онлайн-формате и требует наличия электронной цифровой подписи (ЭЦП).