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«Моя дочка была психически здорова»: Отец Сымбат Кулжагаровой обратился к Токаеву

Просмотров:518 Опубликовано: Сегодня, 10:44
«Моя дочка была психически здорова»: Отец Сымбат Кулжагаровой обратился к Токаеву
Фото: коллаж ИА «NewTimes.kz»
Отец астанчанки, которую муж избил и насильно поместил в психбольницу, заявил, что его дочь была здорова, передает ИА «NewTimes.kz».

Борангали Кулжагаров обратился к президенту РК Касым-Жомарту Токаеву, столичному акимату, генеральную прокуратуру, верховному суду и МВД РК с кличем о том, что его дочь была психически здорова.

«История моей дочери Сымбат, которая вызвала всеобщее переживание, сострадание и возмущение – закончилась трагично. Я полностью уверен в том, что моя дочка была психически здорова. Это подтверждает заключение врачебной комиссии от 21 октября 2020 года», – написал он в посту.

В связи с этим, мужчина попросил вышеперечисленные органы взять уголовное дело под контроль и обеспечить полное, всестороннее, справедливое и оперативное расследование.

Напомним, ранее в Сети публиковалось обращение сестры потерпевшей. Она рассказала, что в сентябре 2020 года Сымбат официально подала на развод и ждала суда. Муж на это не согласился, избил горожанку и насильно поместил в центр психического здоровья. Детей же отправил к родственникам в Алматы.

Позже появилась информация о том, что Сымбат вернули детей.

10 декабря тело Сымбат Кулжагаровой нашли во дворе одного из жилых комплексов столицы. В полиции ее смерть признали суицидом и завели уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

Между тем после сообщения о смерти Сымбат в соцсетях поднялась небывалая волна негодования.

Общественники написали петицию на имя президента, требуя приравнять статьи «Побои» и «Нанесение легкого вреда здоровью» к уголовным преступлениям, а также разработать стандарты, по которым следует работать ведомствам в случае насилия над женщинами.

14 декабря в Сети появилось обращение матери погибшей, которая попросила остановить травлю ее семьи в интернете. Тогда же она и заявила, что ее зять невиновен и никогда не бил Сымбат. Днем позже ее муж заявил, что она действительно нуждалась в лечении, якобы страдая от депрессии тяжелой степени.



Источник: newtimes.kz
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