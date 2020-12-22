Toyota приостанавливает работу заводов в Британии и Франции

Японский автоконцерн Toyota приостанавливает работу заводов в Великобритании и Франции из-за ситуации вокруг новой мутации коронавируса.
Сообщается, что 22 декабря в Великобритании будет остановлен завод Toyota по производству двигателей, а 23 декабря - сборочный. Во Франции с 22 декабря перестанет работать завод, отвечающий за производство колес.
"Сотрудники будут досрочно отправлены на рождественские каникулы, которые начинаются с 24 декабря", - говорится в сообщении.
Такое решение принято, потому что в Toyota боятся перебоев в поставке деталей. Это может произойти из-за остановки сообщения между двумя странами после обнаружения в Британии новой мутации коронавируса.
Отмечается, что Франция ввела 48-часовой мораторий на въезд из Соединенного Королевства.
Ранее в Великобритании обнаружили новую мутацию коронавируса SARS-CoV-2. Британский Консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам подтвердил, что выявленный в стране вариант коронавируса распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности.
На фоне этой новости власти ряда стран объявили о приостановке транспортного сообщения с Великобританией. В понедельник в ВОЗ заявили, что пока не располагают доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания.
Toyota - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация. Свою деятельность компания начинала в 1924 году с выпуска автоматических ткацких станков. Главный офис компании находится в городе Тоёта, префектура Айти, Япония. Toyota занимает шестое место в рейтинге крупнейших мировых компаний Fortune Global 500.
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