«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Декабря
0...+2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.62 KZT
  • €1 = 510.8 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Санврачей обяжут заранее предупреждать предпринимателей о проверках

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:09
Санврачей обяжут заранее предупреждать предпринимателей о проверках
Фото из Сети интернет
Санврачей обяжут заранее предупреждать предпринимателей о проверках, а результаты рейдов публиковать на сайтах акиматов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ktk.kz.

Также к отчету о нарушениях необходимо будет прикладывать фото и видео доказательств. А еще у членов мониторинговых групп появятся специальные удостоверения. Такие предложения внесла Национальная палата предпринимателей. Работать по-новому планируют со следующего года.

"Бизнес жалуется, что зачастую приходят какие-то лица, не представляются, утверждают, что они члены мониторинговой группы, но даже не могут показать соответствующий документ. А может быть это, я извиняюсь, проходимцы, которые в такой вот сложный период для бизнеса решили немного заработать", – говорит заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Шынгыс Темир.

Проверять бизнесменов специальная комиссия будет только по пяти пунктам. В заведениях должны соблюдать масочный режим, дистанцию, график работы, утвержденный санврачами, а также следить за количеством посетителей и не проводить массовых мероприятий. Наказывать предпринимателей мониторинговая группа не имеет права. Такие полномочия есть только у санэпидслужбы.

Пока новые правила действуют в Туркестанской области. В остальных регионах планируют их ввести не раньше января. Впрочем, на предновогодней неделе у проверяющих и без того будет много работы, ведь с 25 декабря в стране ужесточают карантин. Под особым запретом проведение корпоративов.


Источник: kazpravda.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика