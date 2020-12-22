Санврачей обяжут заранее предупреждать предпринимателей о проверках, а результаты рейдов публиковать на сайтах акиматов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ktk.kz.
Также к отчету о нарушениях необходимо будет прикладывать фото и видео доказательств. А еще у членов мониторинговых групп появятся специальные удостоверения. Такие предложения внесла Национальная палата предпринимателей. Работать по-новому планируют со следующего года.
"Бизнес жалуется, что зачастую приходят какие-то лица, не представляются, утверждают, что они члены мониторинговой группы, но даже не могут показать соответствующий документ. А может быть это, я извиняюсь, проходимцы, которые в такой вот сложный период для бизнеса решили немного заработать", – говорит заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Шынгыс Темир.
Проверять бизнесменов специальная комиссия будет только по пяти пунктам. В заведениях должны соблюдать масочный режим, дистанцию, график работы, утвержденный санврачами, а также следить за количеством посетителей и не проводить массовых мероприятий. Наказывать предпринимателей мониторинговая группа не имеет права. Такие полномочия есть только у санэпидслужбы.
Пока новые правила действуют в Туркестанской области. В остальных регионах планируют их ввести не раньше января. Впрочем, на предновогодней неделе у проверяющих и без того будет много работы, ведь с 25 декабря в стране ужесточают карантин. Под особым запретом проведение корпоративов.
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