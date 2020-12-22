Предложение взятки могут криминализировать в Казахстане

Обещание и предложение взятки в Казахстане планируют криминализировать. Об этом сообщил глава Агентства по противодействию коррупции Алик Шпекбаев, передает Tengrinews.kz.



"В следующем году мы приступаем к реализации уже четвертого пакета антикоррупционных реформ, нацеленных на внедрение общепризнанных международных стандартов. Это введение гражданско-правовой ответственности за незаконное обогащение; криминализация обещания, предложения взятки; формирование комплексной системы по защите осведомителей; внедрение института проверки на добропорядочность Integrity check", - сказал Шпекбаев в рамках международного круглого стола по вопросам модернизации правоохранительной и судебной систем в Казахстане.



Напомним, о планах криминализации обещания и предложения взятки говорилось еще в 2012 году. Тогда предложение обсуждала финансовая полиция.



В 2017 году о возможности криминализации обещания и предложения взятки заговорили в Антикоррупционной службе.