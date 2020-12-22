Алматинский Хатико на могиле своего хозяина растрогал казахстанцев

Верная собака приходит на кладбище близ станции Шамалган, где два месяца назад похоронили ее хозяинаВ Алматинской области сняли на видео собаку, которая осталась верной своему хозяину даже после его смерти.На распространяемом в соцсетях и мессенджерах видео собака сидит у могилы. Как можно увидеть на памятном надгробии, 60-летний мужчина скончался в октябре этого года.Автор видео утверждает, что пес охраняет могилу своего хозяина, которому продолжает служить и остается верен.Кладбище расположено близ станции Шамалган в Карасайском районе Алматинской области."Вот эта собачка, хорошая. Похоронила своего хозяина, вот и сидит здесь, охраняет. Никого сюда не подпускает, отпугивает ворон и разных птиц от могилы хозяина. Хороший песик. Это настоящий друг. Верный, хороший пес", - рассказывает автор видео.Пока неизвестно, кем и когда снято видео. Видимо, совсем недавно, если учесть заснеженную территорию кладбища. И, учитывая дату кончины, можно предположить, что собака находится на кладбище уже более двух месяцев.