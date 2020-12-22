«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 22 Декабря
+2...-1
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.62 KZT
  • €1 = 510.8 KZT
  • 1 RUB = 5.6 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алматинский Хатико на могиле своего хозяина растрогал казахстанцев

Просмотров:55 Опубликовано: Сегодня, 15:27
Алматинский Хатико на могиле своего хозяина растрогал казахстанцев
© AP Photo / Mary Altaffer
Верная собака приходит на кладбище близ станции Шамалган, где два месяца назад похоронили ее хозяина

В Алматинской области сняли на видео собаку, которая осталась верной своему хозяину даже после его смерти.

На распространяемом в соцсетях и мессенджерах видео собака сидит у могилы. Как можно увидеть на памятном надгробии, 60-летний мужчина скончался в октябре этого года.

Автор видео утверждает, что пес охраняет могилу своего хозяина, которому продолжает служить и остается верен.

Кладбище расположено близ станции Шамалган в Карасайском районе Алматинской области.

"Вот эта собачка, хорошая. Похоронила своего хозяина, вот и сидит здесь, охраняет. Никого сюда не подпускает, отпугивает ворон и разных птиц от могилы хозяина. Хороший песик. Это настоящий друг. Верный, хороший пес", - рассказывает автор видео.

Пока неизвестно, кем и когда снято видео. Видимо, совсем недавно, если учесть заснеженную территорию кладбища. И, учитывая дату кончины, можно предположить, что собака находится на кладбище уже более двух месяцев.



Источник: sputnik.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика