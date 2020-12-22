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МОН выступило против участия школьников в платных конкурсах и покупки «ложных» наград учителями

Просмотров:189 Опубликовано: Сегодня, 13:55
МОН выступило против участия школьников в платных конкурсах и покупки «ложных» наград учителями
Фото из открытых источников
Дипломы и грамоты с платных олимпиад, как и купленные награды, нигде засчитываться не будут, предупредили в МОН.
Что случилось. В Министерстве образования и науки выступили категорически против участия школьников и учителей в платных олимпиадах и конкурсах. Результаты, показанные на платных конкурсах, как и легально купленные награды, официально нигде засчитываться не будут, заявили в МОН.

Почему МОН против платных олимпиад. Вице-министр образования Шолпан Каринова отметила, что школьников призывают участвовать в платных олимпиадах сами школы, учителя, и это неправильно.

"Ни один учитель, ни одна школа не должны допускать участие учеников в различных олимпиадах и конкурсах, предлагаемых третьими лицами. Это не оценивание реального труда школьников больше получается, а покупка наград: заплатить деньги и внести свои имена в журнал, приобрести грамоту. Это снижает общественную роль образования, поэтому нужно прекращать участие в платных конкурсах и учителей, и школьников", – сообщила Шолпан Каринова.

Она отметила, что за последний год количество участвующих в платных олимпиадах и конкурсах выросло. При этом МОН категорически не поддерживает такие инициативы. Все интеллектуальные, спортивные, творческие конкурсы в сфере образования официально проводятся на основе приказа министерства, отметила Шолпан Каринова.

Для чего учителя покупают награды. Министр образования Асхат Аймагамбетов отметил, что сегодня всё больше учителей платят деньги за награды, которые по внешнему виду схожи с официальными знаками отличия.

"Мы несколько раз поднимали этот вопрос, но желающих получать такие награды не становится меньше", – сказал глава МОН.

МОН выступило против участия школьников в платных конкурсах и покупки «ложных» наград учителями


Шолпан Каринова почеркнула, что покупка наград учителями не соответствует педагогической этике. Она пояснила, что вопрос награждения работников сферы образования решается специальной комиссией, порядок получения и присуждения наград закреплён законодательно.

"Все эти награды не имеют законной силы. Нужно официально прекратить выдачу и награждение учителей такими платными наградами в школах и других учреждениях образования", – сказал вице-министр.

В МОН подчеркнули, что достижения, победы, любые результаты в платных конкурсах нигде не будут учитываться: ни при поступлении школьника в вуз или колледж, ни при аттестации или повышении квалификации педагогов.

Шолпан Каринова поручила управлениям образования провести соответствующую разъяснительную работу по этому вопросу.

Почему это важно знать. На сегодняшний день в Казахстане многие частные организации предлагают платные конкурсы для школьников, информацию об их проведении присылают сами классные руководители и учителя в родительские чаты. Проведение таких олимпиад по сути стало бизнесом. Участие в конкурсах добровольное, но никто не предупреждает родителей, что полученная грамота или диплом фактически не будут учитываться в копилке достижений ребёнка. Некоторые родители возмущены тем, что рыночные отношения всё больше проникают в сферу образования, и даже чтобы проверить знания ребёнка, нужно платить. Ранее в МОН по этому вопросу высказывались более нейтрально, лишь призывая родителей при выборе конкурсов быть разумными. Теперь позиция министерства стала более чёткой и ясной: школы не должны предлагать детям участвовать в платных олимпиадах.


Источник: informburo.kz
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