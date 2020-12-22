Тапочки из буханок хлеба возмутили казахстанцев

Казахстанцы посчитали это кощунствомТапочки из буханок хлеба возмутили алматинцев, передает Azattyq Rýhy.Пользователь Facebook Zara_creativity поделилась в истории видео детской вечеринки, на которой одним из подарков были тапочки из буханок хлеба. В публикации автор предлагает оценить креатив смеющимся эмодзи.На это видео с вопросом: «Это, правда, смешно?» отреагировала пользователь Ирина Абдулина. Автор ответила: «Нам было смешно».Ирина Абдулина выложила переписку у себя на странице:«Действительно идиотское фото… Святого мало осталось», «Ценности молодого поколения меняются…», «Глупо и мерзко», «Я в таких случаях вспоминаю блокадный хлеб и детей, умирающих от голода в блокадном Ленинграде!; (Что за твари придумывают такие «шутки»)», «Хлебные тапочки?! Как глупо», «Хлеб не должен быть объектом игр, шуток. Раньше за такое можно было не слабо отхватить», возмутились пользователи.