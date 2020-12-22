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Тапочки из буханок хлеба возмутили казахстанцев

Просмотров:417 Опубликовано: Сегодня, 14:38
Тапочки из буханок хлеба возмутили казахстанцев
Скриншот видео
Казахстанцы посчитали это кощунством

Тапочки из буханок хлеба возмутили алматинцев, передает Azattyq Rýhy.

Пользователь Facebook Zara_creativity поделилась в истории видео детской вечеринки, на которой одним из подарков были тапочки из буханок хлеба. В публикации автор предлагает оценить креатив смеющимся эмодзи.

На это видео с вопросом: «Это, правда, смешно?» отреагировала пользователь Ирина Абдулина. Автор ответила: «Нам было смешно».

Ирина Абдулина выложила переписку у себя на странице:

«Действительно идиотское фото… Святого мало осталось», «Ценности молодого поколения меняются…», «Глупо и мерзко», «Я в таких случаях вспоминаю блокадный хлеб и детей, умирающих от голода в блокадном Ленинграде!; (Что за твари придумывают такие «шутки»)», «Хлебные тапочки?! Как глупо», «Хлеб не должен быть объектом игр, шуток. Раньше за такое можно было не слабо отхватить», возмутились пользователи.

Тапочки из буханок хлеба возмутили казахстанцев


Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
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Комментарии ( 4 )

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  • Лия
  • Ну Ну
 Budweiser (Посетители) Сегодня, 16:07
Согласен с хлебом так нельзя, кощунство или не тут хз, главное в наше время, чтобы интернет был, а то что было давно ушло в нашей истории, люди не ценят самое дорогое. Пандемия даёт о себе знать, то и имя плов, то туленей и уток убиваем, очнитесь гомо сапиенсы наконец-то мля
 
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  • Empro
  • Ну Ну
 Toryn (Посетители) Сегодня, 16:03
Pinochet, а никто и не собирается линчевать ребенка, просто если люди это выставили в инсту и еще просят отреагировать смеющимся смайлом - то это о многом говорит, что люди перестали чтить этот продукт, и прививают это деткам. А Хлеб - всему голова... Не просто так поговорки рождаются в народе...
 
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  • Ну Ну
  • Toryn
 Empro (Посетители) Сегодня, 14:50
Хлеб не игрушка и тем более не тапочек. Чему учат детей...
Раньше это было единственное, на чем выживали наши предки в ВОВ.
 
-1
  • Toryn
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  • Сергей Владимиров
  • My_way
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 14:43
смотря в каком контексте это было сделано и подарено.
может быть человек, скорее всего ребенок, таким образом хотел передать тепло или уют, и выразил это через самое теплое для него - через хлеб.

в таком случае достаточно будет просто вместе с родителями обсудить. хотя лично я не вижу кощунства, если это было в таком ключе примерно.

или давайте ребенка расстреляем на всякий случай?
чтобы всем малолетним дебилам было понятно что такое надругательство над хлебом?
 
 

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