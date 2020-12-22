Учёные определили новый тревожный признак скорой смерти

Они проанализировали результаты 24 различных исследований.



Международная группа ученых определила новый тревожный признак скорой смерти, сообщает zakon.kz.



По информации "Рамблер", специалисты обнаружили, что на высокий риск инсульта и сердечного приступа может указывать разница в артериальном давлении, измеренном в правой и левой руке.



Эксперты провели метаанализ, в ходе которого проанализировали результаты 24 различных исследований. В общей сложности они рассмотрели информацию о 54 тысяч человек из Европы, США, Африки и Азии.



Оказалось, что большая разница между показателями систолического (верхнего) артериального давления в двух руках может указывать на сужение или жесткость артерий. Это в свою очередь может повлиять на кровоток. Ученые обнаружили, что риск стенокардии, инфаркта или инсульта на один процент в течение 10 следующих лет увеличивал каждый дополнительный миллиметр ртутного столба разницы.

При этом 10 миллиметров ртутного столба разницы является верхним пределом нормы. Ее превышение встречается у 11 процентов людей с высоким кровяным давлением, что соответствует четырем процентам населения.