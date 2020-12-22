Давку из-за бесплатных ковров устроили шымкентцы

Горожане и жители области «клюнули» на рекламу.Сотни жителей Шымкента столпились у одного из магазинов в надежде на получение бесплатных ковров, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на Otyrar.kz.Горожане и жители Туркестанской области с раннего утра пришли к одному из магазинов Шымкента. Их привлекла реклама. В ней утверждалось о том, что каждому посетившему магазин будут выдавать бесплатно по одному ковру. Всего планировалось раздать 500 ковровых изделий.Однако никто не ожидал того, что желающих бесплатно получить ковер окажутся сотни.«Мы не знали, что людей будет столько, мы просто не ожидали, что все так будет. Мы планировали раздать ковры, но все санитарные нормы нарушены», – сказали представители магазина, когда прекратили проведение акции.Место оцепили сотрудники полиции и представители местной власти. Примечательно, что из-за собравшейся толпы закрыли не только магазин ковровых изделий, но и ближайшие магазины.