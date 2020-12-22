На севере Казахстана получатели 42500 стали должниками в Фонд медстрахования

В апреле – мае 2020 года жители Северо-Казахстанской области, чтобы получить пособие 42500, оплачивали единый совокупный платёж (ЕСП) в размере 2125 тенге. Этим они определили себя к категории самозанятых граждан.



Многие решили, что разовая выплата ЕСП застраховала их в Фонде медстрахования и дала возможность получать помощь по двум пакетам. Однако это не так. Помощь по платному пакету социального медстрахования станет доступна после погашения долга за все неоплаченные месяцы 2020 года, сообщает корреспондент Петропавловск.news.



Директор филиала Фонда социального медицинского страхования по Северо-Казахстанской области Лариса Гордеева рассказала, кто из числа неработающих и самозанятых являются застрахованными.



— До 1 июля 2020 года всё население Казахстана считалось условно застрахованным. Большинство казахстанцев восприняли льготный период, как освобождение от уплаты платежей, и перестали платить, — говорит она. — Льготный период был создан для того, чтобы жители определились со своим статусом в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).



Наёмный работник считается застрахованным, если за него идут отчисления в Фонд медстрахования за последние 12 месяцев. Если отчислений не было за один или несколько месяцев, нужно обратиться к работодателю с вопросом о погашении задолженности. Если сотрудник устроился на работу в течение 2020 года, то с момента трудоустройства обязанности по отчислениям берёт работодатель. А вот за период, пока вы находились в поисках работы, нужно платить самому тот самый ЕСП.



Иначе на медстраховку рассчитывать не стоит. Получатели единовременного пособия 42 500 тенге были освобождены от уплаты взносов на период получения выплаты. Большинство казахстанцев начали в апреле – мае платить ЕСП, тем самым определив себя к категории самозанятых граждан. Как только выплаты 42500 государство закруглило, жители перестали вносить и ЕСП, который включает 4 обязательных платежа.



— Большинство разовых плательщиков уверены, что ЕСП обеспечил статус застрахованности на год вперёд. Это не так, — поясняет Лариса Гордеева. — Единый совокупный платёж необходимо вносить ежемесячно без перерывов.



Разовый или двукратный платёж за 2020 год расценивается Фондом, как задолженность. Теперь, определившие себя в статус самозанятых, должны сделать взносы за неоплаченные месяцы отдельными платежами в размере 2125 тенге. Самостоятельному плательщику рекомендуют указывать период оплаты.



Жители считаются застрахованными, если взносы в Фонд поступают ежемесячно и заранее. То есть оплату в систему ОСМС нужно вносить в конце текущего месяца за последующий. Гражданин считается застрахованным с момента оплаты.



Оплатить можно как наличным, так и безналичным платежом на банковский счёт Государственной корпорации «Правительство для граждан» через кассы банков второго уровня или отделения «Казпочты», а также через терминалы «Qiwi» и «Kassa 24», терминалы «Народного банка» и мобильное приложение «Kaspi.kz».



С начала 2020 года по Северо-Казахстанской области взносы в Фонд медицинского страхования поступили за 233,7 тысяч человек. В их число входят работающие граждане, ИП, самостоятельные плательщики. Сумма перечисленных средств составила 5,5 млрд тенге. Из числа наёмных рабочих за 13 тысяч человек взносы в ОСМС проводят нерегулярно. Они рискуют быть незастрахованными.