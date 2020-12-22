Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

Covid-19 обнаружили у 36 человек на чилийской научной станции.



Антарктида перестала быть единственным континентом, на котором не зарегистрированы случаи Covid-19, так как инфекцию выявили у 36 сотрудников чилийской научной станции, сообщает чилийская газета Tercera.



Вспышку инфекции выявили на станции Bernardo O’Higgins Riquelme. В Вооружённых силах Чили сообщили, что 26 из 36 заразившихся – военные из числа личного состава миссии на базе. Ещё десять человек – сотрудники компании-подрядчика, которая проводила на станции плановые работы.



Всех заболевших эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили. На самой базе провели дезинфекцию, туда приехала новая команда, которая перед отправлением прошла карантин и сдала тесты.



До этого случая Антарктида оставалась единственным континентом, который не затронула пандемия.