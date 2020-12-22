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Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:09
Антарктида перестала быть единственным континентом без коронавируса
Фото из Сети интернет
Covid-19 обнаружили у 36 человек на чилийской научной станции.

Антарктида перестала быть единственным континентом, на котором не зарегистрированы случаи Covid-19, так как инфекцию выявили у 36 сотрудников чилийской научной станции, сообщает чилийская газета Tercera.

Вспышку инфекции выявили на станции Bernardo O’Higgins Riquelme. В Вооружённых силах Чили сообщили, что 26 из 36 заразившихся – военные из числа личного состава миссии на базе. Ещё десять человек – сотрудники компании-подрядчика, которая проводила на станции плановые работы.

Всех заболевших эвакуировали в город Пунта-Аренас на юге Чили. На самой базе провели дезинфекцию, туда приехала новая команда, которая перед отправлением прошла карантин и сдала тесты.

До этого случая Антарктида оставалась единственным континентом, который не затронула пандемия.


Источник: informburo.kz
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