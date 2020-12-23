Сколько денег получат казахстанские мамы в 2021 году

Изменения материнских выплат коснутся только женщин, которые получают пособия от государства.



Для казахстанских мам существует несколько видов материальной помощи. По случаю рождения ребенка, ухода за ним и за многодетной семьей женщине выплачивают государственные пособия, которые зависят от размера месячного расчетного показателя.



В связи с его увеличением с начала 2021 года до 2 917 тенге вырастут и данные пособия.



Это не коснется социальных выплат из Государственного фонда социального страхования для работающих женщин. Эти виды материальной помощи рассчитываются в зависимости от среднего заработка мам.



А с точными размерами пособий из госбюджета можно ознакомиться в 10 статье Закона РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей».



Пособия по случаю рождения ребенка



Любая казахстанка независимо от того, работает она или нет, после рождения ребенка должна получить единовременное пособие из государственного бюджета. Его размер зависит от количества детей в семье.



Когда рождаются первые три малыша, то маме выплачивают по 38 МРП. В 2021 году это будет 110 846 тенге. Рост пособия составит 5 282 тенге по сравнению с уходящим годом.



После рождения четвертого ребенка семья автоматически становится многодетной и роженице единовременно выплачивают 63 МРП. В новом году эта выплата составит 183 771 тенге. Это на 8 757 тенге больше, чем в текущем.



Если у женщины рождаются близнецы или двойняшки, то дотация от государства назначается и выплачивается отдельно на каждого ребенка.



Пособие по уходу за ребенком до одного года



Этот вид материальной помощи назначается вместе с единовременным пособием неработающей женщине и выплачивается ежемесячно до того момента, пока ребенку не исполнится один годик.



Ее окончательный размер также зависит от количества малышей:



За первенца платят 5,76 МРП или 16 802 тенге в новом году. Месячная выплата с января вырастет на 800 тенге.

За второго ребенка – 6,81 МРП, с 2021 года это 19 865 тенге. Рост - 946 тенге.

За третьего наследника – 7,85 МРП или 22 899 тенге, что на 1 091 тенге больше, чем в текущем году.

За четвертого и последующих малышей – по 8,9 МРП или 25 962 тенге в месяц. Рост - 1 237 тенге.



Пособие для многодетной мамы



Размер этой дотации не зависит от того, получает ли мама остальные виды материальной помощи. Пособие назначается с рождения четвертого ребенка и увеличивается или уменьшается с появлением младших малышей или достижением совершеннолетия старших.



При расчете материальной помощи учитываются дети младше 18 лет и студенты очной формы обучения, не достигшие 23-летнего возраста.



Размер дохода семьи при расчете данного пособия не имеет значения, как, например, в случае с адресной социальной помощью. То есть государство безоговорочно выплачивает его всем многодетным семьям в утвержденных размерах



Для простоты расчетов можно сказать, что многодетной семье положено около четырех МРП на каждого ребенка. В новом году это будет 11 668 тенге.



Более точные расчеты в зависимости от количества детей следующие:



4 ребенка - 16,03 МРП или 46 760 тенге с 2021 года. Рост составит 2 228 тенге.

5 детей - 20,04 МРП или 58 457 тенге. С января ежемесячная выплата вырастет на 2 785 тенге.

6 детей - 24,05 МРП или 70 154 тенге. Рост с нового года - 3 343 тенге.

7 детей - 28,06 МРП или 81 852 тенге. С 2021 года ежемесячное пособие вырастет на 3 901 тенге.

8 детей - 32 МРП или 93 344 тенге. Рост - 4 448 тенге.

И на каждого последующего ребенка, как мы уже указали выше, добавляется по 4 МРП. 10 детей – 40 МРП или 116 680 тенге в новом году, 15 детей – 60 МРП или 175 020 тенге и так далее.



Пособие для матери-героини



Казахстанка, которая родила шестого ребенка, после достижения им одного года получает звание «Мать-героиня». Ей назначается еще одно отдельное пособие в размере 6,4 МРП или 18 669 тенге ежемесячно. Это на 889 тенге больше, чем было в 2020 году.



Ежемесячное пособие ежегодно растет вместе с размером МРП и выплачивается пожизненно вне зависимости от возраста детей.