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Казахстанцам дали право использовать пенсионные с 1 января 2021 года

Просмотров:3373 Опубликовано: Сегодня, 09:50
Казахстанцам дали право использовать пенсионные с 1 января 2021 года
Фото Liter.kz.
Казахстанцы смогут использовать свои пенсионные отчисления уже с 1 января 2021 года, так как Мажилис согласился с поправками, которые внес Сенат и принял закон, передаёт Liter.kz.

Отметим, 21 декабря появилась информация, вызвавшая беспокойство среди граждан, которые уже планировали, как тратить пенсионные — Сенат вернул на доработку закон, позволяющий казахстанцам снять пенсионные накопления. Однако теперь отчислениями можно будет пользоваться с начала нового года.

Депутат Сакен Утебаев заявил, что внесенные Сенатом поправки носят уточняющий характер и не меняют концепцию содержания законопроекта. Поэтому, по его словам, Комитет по экономической реформе и региональному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в проект закона.

Таким образом, документ приняли Парламентом и направили на подпись Президенту.

Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» предусматривает поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям. Как сообщалось ранее, для этого гражданам необходимо иметь порог достаточности.

Вместе с тем, сенаторы внесли в документ некоторые изменения. В частности, уточнили вопрос «возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала Единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем».

С 1 января 2021 года казахстанцы, которые имеют порог достаточности, смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на покупку жилья, улучшение своих жилищных условий, оплату лечения, а также смогут вложить средства в ценные бумаги.


Источник: liter.kz
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Комментарии ( 5 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Pankration and MMA
  • sergei 66
  • PoZitron
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 11:24
Цитата: Good Citizen
интересно, будет ли как-то предусмотрено выделение средств на ремонт приобретенного жилья?

изначально вроде писали, что будут
Цитата: mer
Они заинтересованы в том, чтобы мы с вами потратили свои пенсионные на их, капиталистов, капиталовложения. И посра..ть им на то, что на пенсии, большая часть населения, будут с дыркой от бублика.

любому человеку абсолютно накакать на всех остальных.
лично меня устраивает, что в этом бардаке именуемом Пенсионной системой РК, я могу вернуть хоть часть своих денег.
в том, что когда я выйду на пенсию я буду никому не нужен я не сомневаюсь еще с детства, поэтому вообще ни от кого ничего не жду и думаю только сам за себя.
если вас не устраивает, что у вас есть возможность использовать часть своих денег. то вы можете отказаться, кто запрещает? они их тем более своруютlol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 mer (Посетители) Сегодня, 11:03
Алчность взяла, или победила разум,а вся суть то скрывается за такой простой формулировкой "Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста». Обратите внимание, " ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА", а не то,что думают многие, кто хлопают в ладошки. Они заинтересованы в том, чтобы мы с вами потратили свои пенсионные на их, капиталистов, капиталовложения. И посра..ть им на то, что на пенсии, большая часть населения, будут с дыркой от бублика. Они свои шкурнические интересы, воплотили за счёт нас. Вопрос должен был решаться, как сохранить и приумножить пенсионные накопления, чтобы люди были уверены в завтрашнем дне, а не то что они подсунули, ради своих алчных интересов.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Сергей Владимиров
 Good Citizen (Посетители) Сегодня, 10:59
интересно, будет ли как-то предусмотрено выделение средств на ремонт приобретенного жилья? застройщики сдают квартиры в черновом варианте.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • sergei 66
  • синдбад
  • Pankration and MMA
  • Сергей Владимиров
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:10
йееее!!! неужели applause applause applause
 
 

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