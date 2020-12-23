Казахстанцам дали право использовать пенсионные с 1 января 2021 года

Казахстанцы смогут использовать свои пенсионные отчисления уже с 1 января 2021 года, так как Мажилис согласился с поправками, которые внес Сенат и принял закон, передаёт Liter.kz.
Отметим, 21 декабря появилась информация, вызвавшая беспокойство среди граждан, которые уже планировали, как тратить пенсионные — Сенат вернул на доработку закон, позволяющий казахстанцам снять пенсионные накопления. Однако теперь отчислениями можно будет пользоваться с начала нового года.
Депутат Сакен Утебаев заявил, что внесенные Сенатом поправки носят уточняющий характер и не меняют концепцию содержания законопроекта. Поэтому, по его словам, Комитет по экономической реформе и региональному развитию предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом в проект закона.
Таким образом, документ приняли Парламентом и направили на подпись Президенту.
Законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста» предусматривает поправки для использования гражданами части пенсионных накоплений с целью улучшения жилищных условий, оплаты лечения или передачи в управление частным финансовым компаниям. Как сообщалось ранее, для этого гражданам необходимо иметь порог достаточности.
Вместе с тем, сенаторы внесли в документ некоторые изменения. В частности, уточнили вопрос «возмещения отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов за счет собственного капитала Единому накопительному пенсионному фонду для последующего перечисления вкладчикам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем».
С 1 января 2021 года казахстанцы, которые имеют порог достаточности, смогут использовать часть своих пенсионных накоплений на покупку жилья, улучшение своих жилищных условий, оплату лечения, а также смогут вложить средства в ценные бумаги.
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