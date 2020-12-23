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Трогательное фото овдовевших пингвинов получило международную премию

Просмотров:249 Опубликовано: Сегодня, 10:43
Трогательное фото овдовевших пингвинов получило международную премию
Фото: TOBIAS BAUMGAERTNER
Снимок двух овдовевших пингвинов, как будто утешающих друг друга, стал победителем премии Ocean Photograph Awards журнала Oceanographic, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

Фото было сделано в австралийском Мельбурне немецким фотографом Тобиасом Баумгертнером.

Как ему рассказали, нелетающие птицы действительно незадолго до этого потеряли спутников.

На пирсе Сент-Килда в Мельбурне гнездятся примерно 1400 малых пингвинов. Называются они так не случайно - это действительно самый мелкий вид пингвинов, их средний рост - около 33 см.

За колонией наблюдают волонтеры.

"Один из волонтеров подошел ко мне и рассказал, что белый - это уже пожилая самка, потерявшая спутника, и то же вроде бы случилось с более молодым самцом, - написал в своем "Инстаграме" фотограф. - С тех пор они регулярно встречаются, утешают друг друга и вместе часами наблюдают за огнями города".

Три ночи фотограф наблюдал за птицами. "Никакую подсветку использовать не разрешалось, да и невозможно было, а пингвины маленькие, постоянно двигаются, трут друг другу спину крыльями и чистят перья, поэтому поймать момент для снимка было трудно. Но в конце концов мне все-таки повезло", - рассказал Баумгертнер.


Источник: baigenews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • Toryn
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 Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:51
очень трогательно bravo
 
 

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