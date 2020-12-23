Трогательное фото овдовевших пингвинов получило международную премию

Снимок двух овдовевших пингвинов, как будто утешающих друг друга, стал победителем премии Ocean Photograph Awards журнала Oceanographic, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
Фото было сделано в австралийском Мельбурне немецким фотографом Тобиасом Баумгертнером.
Как ему рассказали, нелетающие птицы действительно незадолго до этого потеряли спутников.
На пирсе Сент-Килда в Мельбурне гнездятся примерно 1400 малых пингвинов. Называются они так не случайно - это действительно самый мелкий вид пингвинов, их средний рост - около 33 см.
За колонией наблюдают волонтеры.
"Один из волонтеров подошел ко мне и рассказал, что белый - это уже пожилая самка, потерявшая спутника, и то же вроде бы случилось с более молодым самцом, - написал в своем "Инстаграме" фотограф. - С тех пор они регулярно встречаются, утешают друг друга и вместе часами наблюдают за огнями города".
Три ночи фотограф наблюдал за птицами. "Никакую подсветку использовать не разрешалось, да и невозможно было, а пингвины маленькие, постоянно двигаются, трут друг другу спину крыльями и чистят перья, поэтому поймать момент для снимка было трудно. Но в конце концов мне все-таки повезло", - рассказал Баумгертнер.
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