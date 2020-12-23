«Алматы – наш!»: видео вооружённых парней распространяют в Сети

В Сети распространяют видеоролик, на котором парни стреляют из разного оружия, передает Azattyq Rýhy.
Видео опубликовали в Instagram-паблике.
«В социальных сетях распространяется видео, где молодые парни, как вы уже догадались, в Алматы, стреляют из пистолета и говорят, что оказывается, это их город!» – говорится в подписи к публикации.
Пост активно комментируют пользователи соцсетей:
«Понты дороже всего, где видео с извинениями, народ привык такому будем ждать видос», – пишет zhienalieviliaszholdy (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).
«Ну, чего вы такие злые, мальчишки лет по 18 приехали покорять Алматушечку, заработали первые деньги, все они короли главное, чтобы все без криминала было а видосик с извянками ждемс», – прокомментировала kusnievagulmira.
Редакция AR запросила комментарий у Департамента полиции города.
«Сотрудниками управления полиции Бостандыкского района установлены личности лиц фигурировавших в этом ролике. Они будут непременно задержаны и привлечены к ответственности за совершенные противоправные деяния. Будет дана правовая оценка их действиям. Мы обязательно установим какое оружие фигурировало на видео, установим его истинную принадлежность и происхождение»», – сообщили в полиции.
В прошлом году в Казнете появилось видео, на котором молодой человек демонстрировал оружие и при этом говорил: «Астана наш, наш!». Видео быстро стало вирусным. «Героем» оказался 24-летний уроженец Туркестанской области Даурен Ахметжанов.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz