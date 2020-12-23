«Алматы – наш!»: видео вооружённых парней распространяют в Сети

Видео прокомментировали в полицииВ Сети распространяют видеоролик, на котором парни стреляют из разного оружия, передает Azattyq Rýhy.Видео опубликовали в Instagram-паблике.«В социальных сетях распространяется видео, где молодые парни, как вы уже догадались, в Алматы, стреляют из пистолета и говорят, что оказывается, это их город!» – говорится в подписи к публикации.Пост активно комментируют пользователи соцсетей:«Понты дороже всего, где видео с извинениями, народ привык такому будем ждать видос», – пишет zhienalieviliaszholdy (орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены).«Ну, чего вы такие злые, мальчишки лет по 18 приехали покорять Алматушечку, заработали первые деньги, все они короли главное, чтобы все без криминала было а видосик с извянками ждемс», – прокомментировала kusnievagulmira.Редакция AR запросила комментарий у Департамента полиции города.«Сотрудниками управления полиции Бостандыкского района установлены личности лиц фигурировавших в этом ролике. Они будут непременно задержаны и привлечены к ответственности за совершенные противоправные деяния. Будет дана правовая оценка их действиям. Мы обязательно установим какое оружие фигурировало на видео, установим его истинную принадлежность и происхождение»», – сообщили в полиции.В прошлом году в Казнете появилось видео, на котором молодой человек демонстрировал оружие и при этом говорил: «Астана наш, наш!». Видео быстро стало вирусным. «Героем» оказался 24-летний уроженец Туркестанской области Даурен Ахметжанов.