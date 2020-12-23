«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Декабря
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.74 KZT
  • €1 = 512.38 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

«Бред сивой кобылы» - глава МИД Казахстана о словах российских депутатов

Просмотров:23 Опубликовано: Сегодня, 11:57
«Бред сивой кобылы» - глава МИД Казахстана о словах российских депутатов
Мухтар Тлеуберди. Фото: gov.kz
Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал высказывания депутатов Госдумы России о территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"На самом деле, вы понимаете, очень актуальный вопрос. Мы после выступления депутата Никонова в здание Министерства иностранных дел вызвали временного представителя посольства РФ, поскольку посол находился в командировке в Москве. Мой заместитель принял его, тогда мы официально передали ему ноту и официальную позицию МИД. Согласно имеющейся практике официально они не отвечают, но сообщили нам о принятых мерах у них. Они связались с Парламентом и Администрацией Президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова. А если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, как казаха, гражданина Казахстана, это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей Родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом: это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, ученых. Как министр иностранных дел, я хотел бы сказать, что, безусловно, это не соответствует официальной позиции Российской Федерации", - сказал министр на заседании Мажилиса.


"Как вы знаете, на законодательном уровне проведена делимитация нашей госграницы. Был подписан на законодательном уровне двухсторонний договор между нашими странами. Сейчас мы проводим демаркацию госграницы. В связи с пандемией этот процесс был приостановлен, поэтому в течение трех лет мы завершим демаркацию. Между двумя государствами сформировалось стратегическое партнерство. Во всех двусторонних документах это четко отражено, и поэтому с Российской Федерацией мы будем развивать наши отношения на международной правовой основе", - добавил Мухтар Тлеуберди.

«Бред сивой кобылы» - глава МИД Казахстана о словах российских депутатов

Депутаты Госдумы России Вячеслав Никонов и Евгений Федоров. Фото ©РИА Новости

Напомним, председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Видео можно посмотреть в Telegram-канале Tengrinews.kz.

На высказывания депутата отреагировали мажилисмены и общественные деятели, а также председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед.

"Это не только политическая безответственность, но и оскорбление памяти миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние – дружбу между народами", - сказал он.

Также в эксклюзивном интервью корреспонденту Tengrinews.kz эту ситуацию прокомментировал известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По поводу высказывания Никонова состоялась встреча Министерства иностранных дел и временного поверенного в делах Российской Федерации Александра Комарова.


Источник: tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика