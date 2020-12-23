«Бред сивой кобылы» - глава МИД Казахстана о словах российских депутатов

Депутаты Госдумы России Вячеслав Никонов и Евгений Федоров. Фото ©РИА Новости



Министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди прокомментировал высказывания депутатов Госдумы России о территории Казахстана, передает корреспондент Tengrinews.kz."На самом деле, вы понимаете, очень актуальный вопрос. Мы после выступления депутата Никонова в здание Министерства иностранных дел вызвали временного представителя посольства РФ, поскольку посол находился в командировке в Москве. Мой заместитель принял его, тогда мы официально передали ему ноту и официальную позицию МИД. Согласно имеющейся практике официально они не отвечают, но сообщили нам о принятых мерах у них. Они связались с Парламентом и Администрацией Президента и высказали критику о том, что нельзя публиковать подобные слова. А если говорить о словах Федорова, и вчера также он повторился, как казаха, гражданина Казахстана, это задевает мою гордость. Имея высшее образование, зная историю нашей Родины, я бы ответил на это высказывание на русском языке следующим образом: это бред сивой кобылы. Когда такие вопросы поднимаются, в первую очередь надо опираться на историков, ученых. Как министр иностранных дел, я хотел бы сказать, что, безусловно, это не соответствует официальной позиции Российской Федерации", - сказал министр на заседании Мажилиса."Как вы знаете, на законодательном уровне проведена делимитация нашей госграницы. Был подписан на законодательном уровне двухсторонний договор между нашими странами. Сейчас мы проводим демаркацию госграницы. В связи с пандемией этот процесс был приостановлен, поэтому в течение трех лет мы завершим демаркацию. Между двумя государствами сформировалось стратегическое партнерство. Во всех двусторонних документах это четко отражено, и поэтому с Российской Федерацией мы будем развивать наши отношения на международной правовой основе", - добавил Мухтар Тлеуберди.Напомним, председатель Комитета по образованию и науке Государственной думы РФ и ведущий программы "Большая игра" Вячеслав Никонов в эфире государственного российского "Первого канала" заявил, что "Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен". Видео можно посмотреть в Telegram-канале Tengrinews.kz.На высказывания депутата отреагировали мажилисмены и общественные деятели, а также председатель Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности Сената Мухтар Кул-Мухаммед."Это не только политическая безответственность, но и оскорбление памяти миллионов казахов и русских, которые столетиями выстраивали наше общее достояние – дружбу между народами", - сказал он.Также в эксклюзивном интервью корреспонденту Tengrinews.kz эту ситуацию прокомментировал известный российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.По поводу высказывания Никонова состоялась встреча Министерства иностранных дел и временного поверенного в делах Российской Федерации Александра Комарова.