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За доносы на соседей в Новый год будут платить в одной из областей РК

Просмотров:601 Опубликовано: Сегодня, 14:02
За доносы на соседей в Новый год будут платить в одной из областей РК
Иллюстративное фото
Главный санитарный врач ЗКО ещё в начале декабря заявил, что празднование Нового года должно будет проходить при наличии не более 5 человек в одной квартире. Однако совсем недавно в ДСЭК сообщили, как будет контролироваться количество гостей — по жалобам от «неравнодушных» соседей, которые потом смогут получить вознаграждение.

Об ограничениях и своеобразных «правилах» в новогоднюю ночь рассказали в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Так, на вопрос о том, планируется ли усиление ограничительных мер в связи с аналогичным усилением по Казахстану, в пресс-службе ответили, что выход нового постановления будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.

Между тем, все нынешние ограничения сохранятся и на новогоднюю ночь — запрет на передвижение после 00:00, работа объектов общепита исключительно до 23:00, запрет на проведение массовых мероприятий, утренников и корпоративов.

Самое «необычное» нововведение коснулось людей, празднующих Новый год дома. Ранее главный санитарный врач области Мухамгали Арыспаев заявлял, что «дома можно собираться до пяти человек, в этом никто не ограничивает. Но более пяти человек (10-20) — это уже будет считаться как массовое мероприятие. Если поступит сигнал по линии МПС или мониторинговых групп, то их будут привлекать к ответственности. Штраф для физических лиц составляет 83 тысячи тенге, если они заплатят в течение недели — то только 50%».

После этого заявления, когда уральцы уже рассуждали, кого из членов семьи «выставлять за дверь», в пресс-службе уточнили, что ограничение их не касается — праздновать Новый год можно всей семьёй, независимо от количества в ней людей, и речь санврача шла о приглашённых гостях.

Совсем недавно в пресс-службе ДСЭК ответили на вопрос о том, как будет проверяться количество людей во время празднования Нового года. Оказывается, только по жалобе со стороны. И за подобный «донос», как выяснилось, тоже будут платить, как в своё время платили за сообщение о массовых мероприятиях, — эту информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата.

— Первое: нужно позвонить в «102». Если информация о большом количестве людей подтверждается, то сотрудники ДСЭК оформляют протокол, а виновные оплачивают штраф. Позже дело будет рассматриваться в областной комиссии, которая и будет решать, выплачивать сообщившему о нарушении 20 тысяч тенге или нет, — объяснили алгоритм в пресс-службе городского акимата.

В пресс-службе ДСЭК также добавили, что свободно праздновать Новый год можно только с близкими родственниками — к примеру, двоюродные братья и сёстры, тёти, дяди подходят под ограничения. В ведомстве также порекомендовали не приглашать на дом аниматоров — во избежание риска заболевания коронавирусом. Сообщать о корпоративах и массовом скоплении людей можно будет не только в новогоднюю ночь — это касается проведения всех праздничных мероприятий.


Источник: uralskweek.kz
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Комментарии ( 5 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 16:16
празднование Нового года должно будет проходить при наличии не более 5 человек в одной квартире.

ладно, раз сказали значит надо выполнять.
двоих детей выгоню в новогоднюю ночь на улицу rofl
 
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  • ЁмоЁ
 12-й регион (Посетители) Сегодня, 16:11
«дома можно собираться до пяти человек, в этом никто не ограничивает.

Т.е.,если я со своей семьёй (я,жена и двое детей) придём праздновать Новый год к своей матери,то нам уже нужно опасаться как бы не пришла моя сестра с мужем и дочкой? Бред! А как же семьи у кого по 7-8 человек?
 
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  • tolk
 NeirosMD (Посетители) Сегодня, 15:57
...Между тем, все нынешние ограничения сохранятся и на новогоднюю ночь — запрет на передвижение после 00:00...,
Салюта не будет. )-:
 
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  • arelav_74
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 15:31
Какие добрые соседи!!! Сжечь их!!!
 
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  • arelav_74
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 15:18
Ало!? Полиция!? -да, говорите. У мойх соседей гости, 8 человек! -вот если бы вы небыли таким стукачём! То были 9м
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 15:01
Стукнул и не знаешь дадут ли 20 тыс или нет вопрос а соседи зуб точат вот и интриги меж соседями.так держать.сталинские времена идут и соседи стучать начнут как тогда .куда мир скатился
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 14:36
Стукнул и не знаешь дадут ли 20 тыс или нет вопрос а соседи зуб точат вот и интриги меж соседями.так держать.сталинские времена идут и соседи стучать начнут как тогда .куда мир скатился

Стукнул и не знаешь дадут ли 20 тыс или нет вопрос а соседи зуб точат вот и интриги меж соседями.так держать.сталинские времена идут и соседи стучать начнут как тогда .куда мир скатился

Стукнул и не знаешь дадут ли 20 тыс или нет вопрос а соседи зуб точат вот и интриги меж соседями.так держать.сталинские времена идут и соседи стучать начнут как тогда .куда мир скатился
 
 

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