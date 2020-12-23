За доносы на соседей в Новый год будут платить в одной из областей РК

Главный санитарный врач ЗКО ещё в начале декабря заявил, что празднование Нового года должно будет проходить при наличии не более 5 человек в одной квартире. Однако совсем недавно в ДСЭК сообщили, как будет контролироваться количество гостей — по жалобам от «неравнодушных» соседей, которые потом смогут получить вознаграждение.



Об ограничениях и своеобразных «правилах» в новогоднюю ночь рассказали в пресс-службе Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО. Так, на вопрос о том, планируется ли усиление ограничительных мер в связи с аналогичным усилением по Казахстану, в пресс-службе ответили, что выход нового постановления будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионе.



Между тем, все нынешние ограничения сохранятся и на новогоднюю ночь — запрет на передвижение после 00:00, работа объектов общепита исключительно до 23:00, запрет на проведение массовых мероприятий, утренников и корпоративов.



Самое «необычное» нововведение коснулось людей, празднующих Новый год дома. Ранее главный санитарный врач области Мухамгали Арыспаев заявлял, что «дома можно собираться до пяти человек, в этом никто не ограничивает. Но более пяти человек (10-20) — это уже будет считаться как массовое мероприятие. Если поступит сигнал по линии МПС или мониторинговых групп, то их будут привлекать к ответственности. Штраф для физических лиц составляет 83 тысячи тенге, если они заплатят в течение недели — то только 50%».



После этого заявления, когда уральцы уже рассуждали, кого из членов семьи «выставлять за дверь», в пресс-службе уточнили, что ограничение их не касается — праздновать Новый год можно всей семьёй, независимо от количества в ней людей, и речь санврача шла о приглашённых гостях.



Совсем недавно в пресс-службе ДСЭК ответили на вопрос о том, как будет проверяться количество людей во время празднования Нового года. Оказывается, только по жалобе со стороны. И за подобный «донос», как выяснилось, тоже будут платить, как в своё время платили за сообщение о массовых мероприятиях, — эту информацию подтвердили в пресс-службе городского акимата.



— Первое: нужно позвонить в «102». Если информация о большом количестве людей подтверждается, то сотрудники ДСЭК оформляют протокол, а виновные оплачивают штраф. Позже дело будет рассматриваться в областной комиссии, которая и будет решать, выплачивать сообщившему о нарушении 20 тысяч тенге или нет, — объяснили алгоритм в пресс-службе городского акимата.



В пресс-службе ДСЭК также добавили, что свободно праздновать Новый год можно только с близкими родственниками — к примеру, двоюродные братья и сёстры, тёти, дяди подходят под ограничения. В ведомстве также порекомендовали не приглашать на дом аниматоров — во избежание риска заболевания коронавирусом. Сообщать о корпоративах и массовом скоплении людей можно будет не только в новогоднюю ночь — это касается проведения всех праздничных мероприятий.