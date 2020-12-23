В Telegram появятся новые платные функции

Дуров не хочет продавать платформу и отказываться от независимости.



Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров объявил о монетизации проекта. Скоро в приложении появятся платные функции и собственная рекламная платформа, но обычные пользователи по-прежнему смогут пользоваться им бесплатно, передает Liter.kz.



На своем канале в Telegram Дуров объяснил, почему было принято решение о монетизации. Количество активных пользователей приближается к 500 миллионам, соответственно, растут расходы на серверы и трафик. А при текущем темпе роста пользователей, скоро эта цифра возрастет до миллиарда. Если раньше большую часть расходов Дуров покрывал из личных сбережений, то при текущей ситуации это будет делать сложнее.



При этом он не собирается продавать проект более крупной компании, но теперь в мессенджере появится рад новых платных функций.



«Со следующего года Telegram начнет монетизироваться. При этом мы останемся верны нашим ценностям и гарантиям, которые дали в прошлом. Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят серьезные изменения» — написал Дуров.



Все текущие сервисы останутся бесплатными, но для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями появятся платные функции. При этом сервисы, связанные с обменом сообщений останутся свободными от рекламы. Но для массовых публичных каналов будет создана специальная рекламная платформа, которая позволит проекты покрывать часть расходов.



По словам Дурова монетизация должна приносить пользу не только основателям проекта, но и всему сообществу. Так к существующим бесплатным стикерам, могут добавится платные стикеры, благодаря чему художники и авторы этих стикеров также смогут зарабатывать.



«Таким мы видим путь Telegram. Благодаря нему мы сможем внедрить множество новых функций и приветствовать миллиарды новых пользователей в течение грядущих десятилетий. Этот подход позволит нам оставаться независимыми, сохранить наши ценности, и предложить миру пример технологической компании нового типа» — заявил Дуров.



Добавим, что Telegram был придуман Дуровым в 2011-м году, а в 2013 стал доступен пользователям.