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Госдума приняла в окончательном чтении закон о блокировке YouTube и Facebook за «цензуру» российских СМИ

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 16:18
Госдума приняла в окончательном чтении закон о блокировке YouTube и Facebook за «цензуру» российских СМИ
Фото из Сети интернет
Государственная Дума на заседании 23 декабря приняла в окончательном, третьем чтении закон о запрете цензуры со стороны интернет-порталов и возможности блокировки ресурсов на территории России за такую цензуру. Закон коснется в том числе YouTube, Twitter и Facebook и разрешит Роскомнадзору блокировать эти ресурсы полностью или частично за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации". Также за это на компании разрешено накладывать административные штрафы.

Блокировку будет инициировать Генпрокуратура по согласованию с МИД России – в случае, если ведомства решат, что какие-то материалы российских медиа понижаются в выдаче или не публикуются иностранными веб-ресурсами.

Закон был внесен в Думу в середине ноября и принят в ускоренном режиме. Его авторы – сенатор Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, среди которых Александр Хинштейн и Сергей Боярский.

Роскомнадзор заявлял, что закон якобы защитит право на свободу информации в России в случаях, когда иностранные соцсети намеренно блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа фильмы, сделанные российскими производителями. По данным ведомства, в 2020 году якобы "выявлено 24 случая "цензурирования" российских СМИ со стороны иностранных интернет-компаний": на это жаловались государственные Russia Today, РИА Новости и "Крым 24" и прокремлевский журналист Владимир Соловьев. При этом иностранные ресурсы отрицали, что контент прокремлевских российских ресурсов подвергается цензуре или целенаправленно понижается в выдаче и рейтингах.

Принятый закон разрешает использовать для блокировки YouTube, Twitter и Facebook технические средства, которые содержатся в законе "О суверенном интернете". Ресурсы, на которые будет накладываться блокировка, попадут в специальный список сайтов, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ".

Один из авторов инициативы депутат Хинштейн ранее разъяснял в СМИ, что рассчитывает на "очень бережное и очень аккуратное" применение этого законопроекта, и выразил надежду, что он не приведет к блокировке YouTube в России.



Источник: currenttime.tv
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