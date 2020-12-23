В регионах Казахстана вводят предельные цены на продукты питания

Торговые объекты не имеют права продавать данные продтовары дороже установленных лимитов.



В регионах Казахстана акиматы отреагировали на повышение стоимости продуктов питания, входящих в перечень социально значимых продовольственных товаров, на них устанавливают предельные цены, передает zakon.kz.



Так, постановлением акимата Западно-Казахстанской области установлены предельные цены на картофель - 122 тенге/кг, лук репчатый - 117 тенге/кг, морковь - 121 тенге/кг. Акимат также рассматривает возможность установления предельных цен на подсолнечное масло и сахар.

Как отметили в Минторговли, торговые объекты не имеют права продавать данные продтовары дороже установленных лимитов.



Ранее предельные цены на отдельные товары устанавливались в Алматы (крупа гречневая, весовая – 391 тенге/кг) и в Кызылординской области (крупа гречневая, весовая 313 тенге/кг).



Между тем в Министерстве торговли и интеграции отметили, что в ряде других регионов, несмотря на случаи превышения пороговых цен, акиматы до настоящего времени не использовали возможность введения предельных цен. При этом работа с акиматами ведется и стоит ожидать введения пределов в других регионах.



Помимо этого, для стабилизации цен на социально значимые товары у акиматов имеются также такие инструменты, как интервенции региональных стабилизационных фондов и "оборотная схема". Однако несмотря на частую критику неэффективного использования данных инструментов для стабилизации цен, многими регионами ситуация оставлена без исправления, - сказали в министерстве.

Вместе с тем там отметили, что есть объективные причины для повышения цен.



Основными драйверами роста цен в настоящее время являются:

- масло подсолнечное, которое дорожает в результате снижения производства и сокращения посевных площадей под масличные семена в РК, а также в связи с ростом мировых цен и сокращения мирового производства;

- яйца, которые, наряду с сезонным ростом, заметно подорожали в результате сокращения производства в сентябре в связи со вспышкой птичьего гриппа;

- сахар, который подорожал в результате снижения производства, ослабления курса тенге и роста мировых котировок;

- овощи, по которым ежегодно с начала декабря наблюдается сезонный рост;

- молочная продукция, которая дорожает из-за сезонного снижения удоя коровьего молока и сезонного роста цен на молоко.



Что касается стоимости ряда овощей и фруктов, не входящих в перечень социально значимых, то повышение стоимости обусловлено нарушением торговых цепочек и задержкой с импортированием данных товаров из-за усиления карантинных мер в ряде стран. Увеличивающийся дефицит импортных овощей и фруктов становится стимулом для роста цен (в том числе и на аналогичные импортные товары) на внутреннем рынке, - пояснили в министерстве.

В Минторговли также рассказали об имеющихся запасах продуктов.



Так, по оперативным данным регионов на 17 декабря по республике имеются запасы в общем объеме 3,1 млн тонн различных продтоваров, в том числе на предприятиях-производителях – 2,3 млн тонн, на складах – 682,7 тыс. тонн, в торговых сетях – 170 тыс. тонн, в стабфондах – 34,6 тыс. тонн. Кроме того, имеется 333,8 млн штук яиц и 10,9 млн тонн продовольственной пшеницы.

Обеспеченность имеющимися запасами продтоваров по фактическому потреблению составляет по разным видам продукции от недели до нескольких месяцев. Вместе с тем, их запасы постоянно пополняются и поэтому дефицита по ним не ожидается, - сказали в ведомстве.



Всего по состоянию на 17 декабря текущего года в стабфондах имеются продтовары в объеме – 34,6 тыс. тонн, в том числе муки – 14,4 тыс. тонн, сахара – 1,5 тыс. тонн, макарон – 1,9 тыс. тонн, риса – 1,7 тыс. тонн и др.

Вместе с тем следует отметить, что регионами заключены форвардные договоры на поставку в стабфонды продтоваров в порядке 17,3 тыс. тонн, в том числе на поставку картофеля – 8,4 тыс. тонн, лука – 1,9 тыс. тонн, моркови – 2,1 тыс. тонн, сахара – 1,3 тыс. тонн и других видов СЗПТ.



В перечень социально значимых продовольственных товаров входят:



1. Мука пшеничная первого сорта

2. Хлеб пшеничный из муки первого сорта (формовой)

3. Рожки (весовые)

4. Крупа гречневая (ядрица, весовая)

5 .Рис шлифованный (круглозерный, весовой)

6. Картофель

7. Морковь столовая

8. Лук репчатый

9. Капуста белокочанная

10. Сахар белый – сахар-песок

11. Масло подсолнечное

12. Говядина (лопаточно-грудная часть с костями)

13. Мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью)

14. Молоко пастеризованное 2,5% жирности в мягкой упаковке

15. Кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке

16. Масло сливочное (несоленое, не менее 72,5 % жирности, без наполнителей и растительных жиров)

17. Яйцо куриное (I категория)

18 .Соль поваренная пищевая (кроме "Экстра")

19. Творог: 5 – 9 % жирности