Депутат «Единой России»: Казахи – это русские, Казахстан – сепаратистская территория

Депутат государственной думы РФ от партии «Единая Россия» Евгений Федоров выступил с новыми заявлениями, в частности, он сказал, что в России рассматривают народ Казахстана как российский народ, казахов – как часть русского народа, а Казахстан назвал «сепаратистской территорией».



«Мы за восстановление единого отечества. То есть, мы рассматриваем народ Казахстана как наш народ», - заявил Федоров в прямом эфире.



Себя он называет «казахом».



«Я казах, потому что я вхожу в русский народ, куда входят и казахи, и башкиры, и курды, татары и другие. Русь создавалась из 140 национальностей. Поэтому мы и есть преемники казахской лиги. Поэтому позиция МИДа Казахстана меняет принципиально ситуацию и показываю, что американцы пытаются отнять Казахстан и поставить тоже в войну против России как Беларусь, Грузию, Украину, Армению, Азербайджан и так далее. Именно поэтому это происходит сейчас. 30 лет ничего не говорили. 30 лет рассматривали ситуацию как аренду от России. Для чего нам нужен этот рычаг? Для того, чтобы было неизбежное правовое основание для восстановления единого государства с Казахстаном. И предоставление жителям Казахстана российского или советского гражданства и огромного отечества от Бреста до Владивостока. Никто никого не собирается выгонять. Наоборот собираются поднять статус Казахстана до большого огромного государства, в который ранее он входил. Вот эту логику просто надо понимать», - утверждает депутат-единоросс.



На комментарий о том, что по уставу ООН у каждой нации есть право на самоопределение, он заявил, что «в соответствии с международными законами есть иерархия решения вопроса».



«Если есть право нации на самоопределение на условиях военных действий и мировой войны. То есть, если какая-то нация, неважно какая, хочет самоопределиться, она должна дождаться мировой войны, получить в этой мировой войне союзников, и военным путем, путем потери половины населения – то есть, самоопределение только через мировые войны. По-другому ни одна нация в истории человечества самоопределения не получала. Потому что между войнами территориальная целостность стоит выше права на самоопределение. Самоопределение достигается не желанием Назарбаева или Токаева, а путем высочайшего напряжения национальных сил. Напрягали ли казахи национальные силы в своем историческом периоде? Да, мало того огромное количество казахстанцев погибли за отечество. Но за какую нацию? Конечно, под Москвой за отечество от Бреста до Владивостока. И не одного казаха не погибло за сепаратистскую территорию Казахстана. Ни разу я не видел ни от каких этнических казахов, славян, чтобы они хотели тратить свои жизни на борьбу с отечеством, которое создавал их деды и прадеды», - заявил представитель российской «партии власти».



По его словам, «даже если теоретически Советский Союз прекратил свое существование, земля-то осталась».



«У нее же есть хозяин. Этот хозяин – РФ. А вы эту землю используете в аренду. Что значит, Советский Союз прекратил свое существование? Что, может после этого грабежом заниматься? А с какой стати вы считаете, что Советский Союз прекратил свое существование? Прекратили свое существование органы Советского Союза, то есть, правительство, парламент, Верховный Суд, причем незаконно. А Советский Союз как союз свое существование не прекратил. Даже если из нее выйдут все члены, причем выйти-то должны законно. От этого союз будет союз на уровне ноль. Советский Союз после был преобразован от принципа международного союза на принципах единого государства на референдумах Советского народа. Даже если теоретически представить, что могут учредители от своих подписей в учреждении от Советского Союза, то в этом случае происходит восстановление статуса-кво. То есть, возврат территории, обнуление процесса», - сказал политик.



По его словам, «в 1992 году обнуления Казахстана не было вообще».



«При этом варианте Казахстан не имеет права даже на переговоры с РФ о территории. Так что у них никаких аргументов нет. Мы это говорим не для того, чтобы отнять, а для того, чтобы объяснить. Товарищи жители Казахстана, у вас нету других вариантов, в отличии от жителей Киева. Потому что у них есть варианты теоретически. Например, провести референдум и выйти из Советского Союза. А у жителей Казахстана такого даже теоретически нет. Таким образом в отличии от Киева Казахстану вообще нет вариантов, кроме как вернуть в состав даже не СССР, а РСФСР. Но мы согласны на СССР. И в этом плане мы так и говорим. Ребята, у вас нет вариантов, все расписано, либо вы возвращаетесь, либо отдаете 100% территории с народом, они становятся гражданами РСФСР, и все, выгоняете своих Токаевых, МИД свой, который коллаборационист, вот и все», - заявил Федоров.



Напомним, 10 декабря депутат госдумы Вячеслав Никонов в эфире государственного российского телеканала заявил, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».



«Они существовали, но гораздо южнее. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России и Советского Союза», - заявил Никонов в эфире федерального телевидения.



12 декабря министерство иностранных дел Казахстана передало российскому дипломату ноту в связи с заявлением депутата госдумы. Позже Никонов заявил, что «интересы Казахстана были в полной мере соблюдены при определении границ Казахской ССР», а также выразил «самые теплые чувства в адрес братского народа Казахстана». Председатель комитета по международным отношениям, обороне и безопасности сената парламента Казахстана Мухтар Кул-Мухаммед, комментируя заявление Никонова, отметил, что слова депутата госдумы «являются политической безответственностью и оскорблением».



Также стало известно, что в Москве на заборе посольства Казахстана был размещен баннер «Северный Казахстан – русская земля». Инцидент произошел 11 декабря, на следующий день после того, как председатель комитета по образованию и науке государственной думы РФ и ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов заявил о том, что Россия якобы подарила территорию Казахстану. Задержанного у здания посольства Казахстана позже отпустили.



Позже первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий от лица российской госдумы заявил, что Россия всецело признает суверенитет Казахстана. По его словам, две страны поддерживают прочные дружеские и партнерские связи в разных сферах, поэтому он надеется, что инцидент с высказываниями депутата госдумы Вячеслава Никонова будет улажен.



Мажилисмен Бахытбек Смагул тоже высказался по поводу слов Никонова, отметив, что Россия велика, и новые земли ей ни к чему.



13 декабря стало известно, что плакат «Северный Казахстан ‒ это казахская земля» повесили перед консульством России в Алматы. При этом появились сообщения о том, что вывесивших плакат задержала полиция.



14 декабря появился фрагмент видео, на котором депутат госдумы Евгений Федоров, комментируя слова Никонов, заявил о том, что Россия должна потребовать от Казахстана отдать территорию. Федоров до получения депутатского мандата работал в совете обороны при администрации президента России, занимал пост вице-министра по атомной энергии, является полковником в отставке. По сообщениям российских СМИ, ранее он называл Россию колонией США.



В это же день доктор исторических наук, российский профессор Виктор Козодой, говоря о территориальных претензиях к Казахстану Никонова и Федорова, поставил под сомнение их компетентность в вопросах истории, отметив, что Казахское ханство было образовано на 15 лет раньше «Русского государства».



Известный казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметил, что у России не так много союзников, чтобы позволять себе неадекватные высказывания, а знаменитый казахстанский поэт Олжас Сулейменов, говоря о территориальных претензиях к Казахстану, выразил мнение, что казахстанцам нужно уделить больше внимания северным областям страны. Общественный деятель Мурат Ауэзов, комментируя неоднозначные заявления российских политиков, объяснил, почему текущая геополитическая ситуация не позволит создать «новую Российскую Империю». В мажилисе, комментируя заявления Никонова и Федорова, отметили, что официальной реакции и оценки российской стороны так и не последовало. Общественный деятель Амантай Кажы заявления «единороссов» назвал неофашизмом и неоколониализмом. В то же время, известный казахстанский политолог Виктор Ковтуновский, комментируя выступления депутов-единороссов, заявил о том, что молчание казахстанцев «не титульного» происхождения воспринимается как согласие с позицией российских политиков.



Также 14 декабря также стало известно, что в Нур-Султане автолюбитель погнул шлагбаум посольства России.



15 декабря КазТАГ сообщил о том, что пять из шести граничащих с Россией регионов Казахстана оказались в аутсайдерах по субвенциям из бюджета.



16 декабря стало известно о том, что депутат госдумы от Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский поддержал территориальные претензии к Казахстану со стороны Никонова. В тот же день появились новые высказывания Федорова – в частности, он заявил, что России нужно отдать территорию Казахстана и области Беларуси и Украины.



17 декабря нападки депутатов госдумы на Казахстан агентству КазТАГ прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.



18 декабря сенатор Ахылбек Куришбаев призвал запретить въезд выступившим против Казахстана депутатам госдумы России.



19 декабря «Московский комсомолец» (МК) опубликовал аналитический материал о заявлениях депутатов госдумы и реакции казахстанцев. Издание указывает на то, что Никонов и Федоров не политические маргиналы, а члены правящей партии «Единая Россия», а извинившись за их слова, Москва фактически признает неправоту президента России Владимира Путина. Также МК отмечает, что «беспокойство казахов понять можно», так как «на месте Украины может оказаться каждый». В то же время в России началась публикация пропагандистских материалов, в которых, в числе прочего, утверждается, что 74% населения Казахстана якобы является «пророссийской», националисты называются «агрессивными», кроме того, распространяется ряд других утверждений, не соответствующих действительности.



20 декабря КазТАГ привел мнение известного российского политика, общественного деятеля и журналиста Максима Шевченко, который заявил о том, что в Астрахани и Оренбургской области России казахи являются коренным этносом, а также отметил, что «Великая степь – обитель Родины казахов, тюрок, кочевых народов».