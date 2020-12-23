«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Среда, 23 Декабря
-1...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 421.43 KZT
  • €1 = 513.85 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Студенческие билеты перевели в электронный формат в Казахстане

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:24
Студенческие билеты перевели в электронный формат в Казахстане
Фото из Сети интернет
Электронные документы будут надежнее и дешевле, считают в образовательном ведомстве.

Студенческие билеты переведены в электронный формат, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.

Документ доступен на сайте «eGov» и в мобильном приложении «eGov mobile».

"На главной странице приложения «eGov mobile» размещен сервис по хранению личных электронных документов – «Цифровые документы». В данном сервисе располагается электронный студенческий билет. Авторизоваться в приложении можно с ЭЦП или посредством одноразового пароля", - говорится в сообщении.

«Все вузы и колледжи тратят огромные средства на бумажные студенческие билеты. Теперь представьте: каждый студенческий билет в среднем стоит 1000-1200 тенге. При этом не секрет, что достоверность бумажного документа сложно подтвердить, когда человек хочет воспользоваться студенческими льготами. А в приложении достоверность подтверждает «электронное правительство». Поэтому перевод студенческих билетов в цифровой формат направлен не только на экономию средств, но и на обеспечение быстрого способа подтверждения статуса студента», – прокомментировал новшество вице-министр образования и науки Рустем Бигари


Источник: baigenews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика