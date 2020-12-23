Студенческие билеты перевели в электронный формат в Казахстане

Электронные документы будут надежнее и дешевле, считают в образовательном ведомстве.



Студенческие билеты переведены в электронный формат, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Министерства образования и науки РК.



Документ доступен на сайте «eGov» и в мобильном приложении «eGov mobile».



"На главной странице приложения «eGov mobile» размещен сервис по хранению личных электронных документов – «Цифровые документы». В данном сервисе располагается электронный студенческий билет. Авторизоваться в приложении можно с ЭЦП или посредством одноразового пароля", - говорится в сообщении.



«Все вузы и колледжи тратят огромные средства на бумажные студенческие билеты. Теперь представьте: каждый студенческий билет в среднем стоит 1000-1200 тенге. При этом не секрет, что достоверность бумажного документа сложно подтвердить, когда человек хочет воспользоваться студенческими льготами. А в приложении достоверность подтверждает «электронное правительство». Поэтому перевод студенческих билетов в цифровой формат направлен не только на экономию средств, но и на обеспечение быстрого способа подтверждения статуса студента», – прокомментировал новшество вице-министр образования и науки Рустем Бигари