COVID-19 угрожает сперматозоидам

Тяжелая форма коронавируса может угрожать бесплодием у мужчин, сообщают «Известия».



К такому выводу пришли казахстанские и российские ученые.



Ученые проанализировали результаты спермограммы у 62 мужчин, планировавших участие в процедуре ЭКО. Первое исследование проводилось в феврале-марте, тогда у его участников не было выявлено каких-либо отклонений.



Второе исследование проводилось в августе-сентябре. У 32 добровольцев были выявлены антитела к коронавирусу, при этом у них в среднем в полтора-два раза снизились количество сперматозоидов и их активность. У трех участников исследования, перенесших COVID-19 в тяжелой форме, сперматозоидов не оказалось вообще.

