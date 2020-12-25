В Китае вводят штрафы для ресторанов за оставленную на тарелках еду

Китайские власти разрабатывают новый законопроект по борьбе с пищевыми отходами и нерациональным использованием продуктов, передает Tengritravel.kz со ссылкой на "Синьхуа".



Новый закон предусматривает наказание для ресторанов и кафе. Заведения будут оштрафованы не только за оставленную посетителями еду на тарелках, но и за побуждение людей потреблять больше. За нарушение учреждениям общественного питания собираются выписывать штраф до 10 тысяч юаней (почти 645 тысяч тенге) вслед за предварительным предупреждением. При этом на стенах заведений должны быть размещены соответствующие материалы, напоминающие гостям о бережном использовании продуктов. Стоит подчеркнуть, что сами учреждения также смогут взимать с посетителей деньги за недоеденное.



Нововведения затронут и средства массовой информации. В СМИ запретят пропаганду переедания или небрежного обращения с едой. В частности, запретят передачи, демонстрирующие соревнования в стиле "кто больше съест". При нарушении грозит штраф до 100 тысяч юаней (6,45 миллиона тенге). А в случае повторения аналогичной ситуации последует закрытие организации. Согласно положениям законопроекта, напоминать гражданам о бережном отношении к еде должны также власти на местах, учебные заведения, сервисы доставки еды и даже бюро путешествий.



К слову, в стране развернулась целая кампания под названием "Чистые тарелки", к которой присоединились школы и университеты. В рамках кампании появились плакаты и лозунги против пищевых отходов. Подобную борьбу с неразумным потреблением ведут и в корейских общепитах, они назначают штрафы, чтобы не приходилось выкидывать еду. Это должно мотивировать людей брать еду осознанно и здраво оценивать свои силы.