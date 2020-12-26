Бой казаха с персидским дагестанцем закончился скандальным решением

Казахстанский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай (10-4) уступил на турнире AMC Fight Nights 99 в Москве (Россия) иранскому спортсмену Мохамаду Хейбати (3-0), более известному как Персидский дагестанец, сообщают Vesti.kz.



Поединок завершился спорной победой иранца единогласным судейским решением. Все трое судей отдали победу Мохамаду со счетом 29:28.



Во всех трех раундах Касымбай владел территориальным преимуществом, оказывая давление на соперника. В первом раунде Хейбати продемонстрировал отличный футворк, избегая атаки оппонента и отлично контратакуя, но во второй пятиминутке Муратбек сумел перехватить инициативу, пробив корпус иранского спортсмена.



Показательным был настрой Касымбая, который вышел в клетку на недельном уведомлении и показывал сопернику, что его удары не несут в себе никакой опасности. В третьем раунде активность была с обеих сторон, но в пользу казахстанца было два тейкдауна. Однако судьи вынесли решение, по которому выиграл именно Хейбати.



"Что за недоразумение? Все видели, я этот бой выиграл. Хотел шоу показать на коротком уведомлении. Я не знаю, каким образом я проиграл этот бой. Я хотел сделать красивый поединок и уверен, что выиграл. Не понимаю, как ему отдали победу. Меня даже успели поздравить матчмейкеры и люди из руководства", - прокомментировал решение судей Муратбек после окончания поединка.



Его мнение разделяет несостоявшийся соперник Персидского дагестанца Чоршанбе Чоршанбиев (6-3-1), который заявил, что в его глазах победу одержал именно казахстанец.



Бой между Касымбаем и Хейбати был третьим по значимости на последнем турнире AMC FN в 2020 году. Для Муратбека, который еще в сентябре был претендентом на пояс организации в полулегком весе, это третье поражение подряд. В свою очередь 25-летний иранец одержал третью победу в своей карьере.



Поединок между двумя полулегковесами проходил в легкой весовой категории, так как Касымбай вышел на замену на коротком уведомлении вместо таджикского файтера Чоршанбиева, который получил повреждение в ходе подготовки к ивенту.



25-летний Мохамад Хейбати получил скандальную известность в мире поп-ММА. Спортсмен переехал в Россию около двух лет назад. Боец обосновался в Дагестане.



Последние несколько месяцев Хейбати является участником различных YouTube-шоу, на которых бросает вызов различным бойцам, вступает в драки и потасовки.