Бой казаха с персидским дагестанцем закончился скандальным решением

Казахстанский боец смешанного стиля Муратбек Касымбай (10-4) уступил на турнире AMC Fight Nights 99 в Москве (Россия) иранскому спортсмену Мохамаду Хейбати (3-0), более известному как Персидский дагестанец, сообщают Vesti.kz.
Поединок завершился спорной победой иранца единогласным судейским решением. Все трое судей отдали победу Мохамаду со счетом 29:28.
Во всех трех раундах Касымбай владел территориальным преимуществом, оказывая давление на соперника. В первом раунде Хейбати продемонстрировал отличный футворк, избегая атаки оппонента и отлично контратакуя, но во второй пятиминутке Муратбек сумел перехватить инициативу, пробив корпус иранского спортсмена.
Показательным был настрой Касымбая, который вышел в клетку на недельном уведомлении и показывал сопернику, что его удары не несут в себе никакой опасности. В третьем раунде активность была с обеих сторон, но в пользу казахстанца было два тейкдауна. Однако судьи вынесли решение, по которому выиграл именно Хейбати.
"Что за недоразумение? Все видели, я этот бой выиграл. Хотел шоу показать на коротком уведомлении. Я не знаю, каким образом я проиграл этот бой. Я хотел сделать красивый поединок и уверен, что выиграл. Не понимаю, как ему отдали победу. Меня даже успели поздравить матчмейкеры и люди из руководства", - прокомментировал решение судей Муратбек после окончания поединка.
Его мнение разделяет несостоявшийся соперник Персидского дагестанца Чоршанбе Чоршанбиев (6-3-1), который заявил, что в его глазах победу одержал именно казахстанец.
Бой между Касымбаем и Хейбати был третьим по значимости на последнем турнире AMC FN в 2020 году. Для Муратбека, который еще в сентябре был претендентом на пояс организации в полулегком весе, это третье поражение подряд. В свою очередь 25-летний иранец одержал третью победу в своей карьере.
Поединок между двумя полулегковесами проходил в легкой весовой категории, так как Касымбай вышел на замену на коротком уведомлении вместо таджикского файтера Чоршанбиева, который получил повреждение в ходе подготовки к ивенту.
25-летний Мохамад Хейбати получил скандальную известность в мире поп-ММА. Спортсмен переехал в Россию около двух лет назад. Боец обосновался в Дагестане.
Последние несколько месяцев Хейбати является участником различных YouTube-шоу, на которых бросает вызов различным бойцам, вступает в драки и потасовки.
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.