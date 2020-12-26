«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 26 Декабря
-3...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.5 KZT
  • €1 = 511.08 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Врач перечислил все риски новогодней ночи в пандемию коронавируса

Просмотров:131 Опубликовано: Сегодня, 10:52
Врач перечислил все риски новогодней ночи в пандемию коронавируса
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
В новогоднюю ночь и последующие праздники организм человека находится в стрессе, поэтому риски заразиться коронавирусом возрастают. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«Особенность Нового года и следующих за праздником каникул в том, что организм людей в принципе находится в стрессовом состоянии из-за употребления алкоголя и последующих действий людей под воздействием спиртных напитков (выход на улицу без куртки или легко одетым, промокшие ноги и так далее), — перечислил риски врач. — Отсюда рост числа сердечных приступов, простудных заболеваний и обострение болезней. Стрессовые состояния ослабляют иммунитет человека, и вероятность заразиться коронавирусом или иной инфекцией возрастает».

Медик также предупредил, что если в городах будут проводиться массовые мероприятия со скоплением людей и не будет соблюдена социальная дистанция, то вспышки инфекции могут быть сильнее нынешних.

«Наилучшей стратегией снижения риска заболеваемости будет как раз нахождение дома в узком семейном кругу, то есть уменьшение числа социальных контактов», — рекомендовал Мохамед Али.

Ранее он рассказал, что ухудшение состояния при коронавирусе протекает в две волны. После подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность в течение минимум двух недель. Первая волна болезни наступает примерно через 3-4 дня, когда растет температура. Вторая волна приходится на 9-10-й день — может ухудшиться общее состояние или подняться температура, если это не произошло ранее.


Источник: lenta.ru
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика