Врач перечислил все риски новогодней ночи в пандемию коронавируса

В новогоднюю ночь и последующие праздники организм человека находится в стрессе, поэтому риски заразиться коронавирусом возрастают. Об этом «Ленте.ру» рассказал медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.
«Особенность Нового года и следующих за праздником каникул в том, что организм людей в принципе находится в стрессовом состоянии из-за употребления алкоголя и последующих действий людей под воздействием спиртных напитков (выход на улицу без куртки или легко одетым, промокшие ноги и так далее), — перечислил риски врач. — Отсюда рост числа сердечных приступов, простудных заболеваний и обострение болезней. Стрессовые состояния ослабляют иммунитет человека, и вероятность заразиться коронавирусом или иной инфекцией возрастает».
Медик также предупредил, что если в городах будут проводиться массовые мероприятия со скоплением людей и не будет соблюдена социальная дистанция, то вспышки инфекции могут быть сильнее нынешних.
«Наилучшей стратегией снижения риска заболеваемости будет как раз нахождение дома в узком семейном кругу, то есть уменьшение числа социальных контактов», — рекомендовал Мохамед Али.
Ранее он рассказал, что ухудшение состояния при коронавирусе протекает в две волны. После подтверждения диагноза стоит соблюдать осторожность в течение минимум двух недель. Первая волна болезни наступает примерно через 3-4 дня, когда растет температура. Вторая волна приходится на 9-10-й день — может ухудшиться общее состояние или подняться температура, если это не произошло ранее.
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