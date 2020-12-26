Подполковник полиции сыграл в русскую рулетку с любовницей и погиб

Тело подполковника полиции обнаружили 24 декабря в общежитии подмосковного города Мытищи с пулевым ранением в голову, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МК.



Как пишет издание, 50-летний офицер находился в компании сожительницы, и немного выпив, демонстрировал ей владение оружие. Она рассказала, что мужчина собирал и разбирал травматический пистолет, а затем решил сыграть в русскую рулетку. Приставив пистолет к виску, он нажал на курок, после чего раздался выстрел.



Когда приехала скорая помощь раненый мужчина был еще жив. Он скончался в больнице.



По данным издания, погибший прослужил в правоохранительных органах более 30 лет. Он уволился за три месяца до трагического случая, месяц назад трудоустроился в частное охранное предприятие.