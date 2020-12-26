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Подполковник полиции сыграл в русскую рулетку с любовницей и погиб

Просмотров:343 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Подполковник полиции сыграл в русскую рулетку с любовницей и погиб
Иллюстративное фото
Тело подполковника полиции обнаружили 24 декабря в общежитии подмосковного города Мытищи с пулевым ранением в голову, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МК.

Как пишет издание, 50-летний офицер находился в компании сожительницы, и немного выпив, демонстрировал ей владение оружие. Она рассказала, что мужчина собирал и разбирал травматический пистолет, а затем решил сыграть в русскую рулетку. Приставив пистолет к виску, он нажал на курок, после чего раздался выстрел.

Когда приехала скорая помощь раненый мужчина был еще жив. Он скончался в больнице.

По данным издания, погибший прослужил в правоохранительных органах более 30 лет. Он уволился за три месяца до трагического случая, месяц назад трудоустроился в частное охранное предприятие.


Источник: altyn-orda.kz
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Комментарии ( 1 )

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serg3132 (Посетители) Сегодня, 13:00
(Тело подполковника полиции обнаружили 24 декабря в общежитии подмосковного города Мытищи с пулевым ранением в голову, передает Tengrinews.kz со ссылкой на МК.50-летний офицер находился в компании сожительницы, Он уволился за три месяца до трагического случая)Ничего не понял,то ли полицейский то ли уже нет.Зачем такие новости печатать?
 
 

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