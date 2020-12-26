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Главный санврач Казахстана подписал новые постановления о карантине

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:06
Главный санврач Казахстана подписал новые постановления о карантине
Фото: Tengrinews.kz
Главный государственный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новые постановления о карантине, передает Tengrinews.kz.

В стране вводится запрет на проведение аудио-, фото- и видеосъемки в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определенных местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных.

Кроме того, санврач постановил запретить использование кальянов в объектах общепита.

Карантин и соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более трех суток.

Также вводится:

запрет на проведение зрелищных, спортивных мероприятий, выставок, форумов, конференций, а также семейных, торжественных, памятных, мероприятий (банкетов, свадеб, юбилеев, поминок), в том числе на дому и иных мероприятий с массовым скоплением людей;
запрет деятельности развлекательных учреждений (детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов и другие), букмекерских контор;
запрет деятельности детских дошкольных учреждений за исключением дежурных групп;
с 25 декабря 2020 года до 5 января 2021 года запрет на организацию и проведение новогодних утренников, праздничных корпоративов;
запрет деятельности детских оздоровительных лагерей;
запрет выезда спортсменов для участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях за пределами Республики Казахстан;
разрешение деятельности аттракционов на открытом воздухе при соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67;
разрешение индивидуальных и групповых тренировок на открытом воздухе (не более 5 человек в группе);
разрешение спортивных тренировок для национальных сборных, клубных команд (не более 30 человек, бесконтактная термометрия, проживание на спортивных базах);
разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами;
проведение санитарной и дезинфекционной обработки общественного транспорта, такси, аэропортов, дворовых детских площадок, продовольственных и непродовольственных рынков и других общественных мест;
разрешение деятельности субъектов финансового рынка с ограничением по времени и численности в соответствии с актом Национального Банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Полные версии постановлений можно найти по ссылкам:

постановление главного государственного санитарного врача №67 от 25 декабря 2020 года "О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан";

постановление главного государственного санитарного врача №68 от 25 декабря 2020 года "Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении".


Источник: tengrinews.kz
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