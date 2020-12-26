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Как будут учиться школьники и студенты с третьей четверти 2020-2021 учебного года?

Просмотров:674 Опубликовано: Сегодня, 13:50
Как будут учиться школьники и студенты с третьей четверти 2020-2021 учебного года?
Фото : Pixabay
Разрешается штатное обучение для студентов первых курсов колледжей и вузов со второго семестра.

Главный санитарный врач Казахстана Ерлан Киясов подписал новое постановление. Некоторые нововведения касаются формы учебы школьников и студентов, передает zakon.kz.

Так, с третьей четверти 2020-2021 учебного года разрешается:

- обучение в традиционном формате в городских и сельских школах с контингентом до 300 учащихся, с численностью детей в классах до 15 человек;

- обучение в общеобразовательных школах в дежурных классах с 1 по 5 классы включительно, в международных школах - до 7 класса включительно по заявлению родителей при соблюдении комплектации классов не более 15 детей;

- комбинированного обучения в течение 6 дней недели для выпускных классов (9, 11 (12) классы): 70% предметов в штатном режиме, 30% - в дистанционном (не более 15 человек в классе, соблюдение социальной дистанции, обучение по принципу 1 класс - 1 кабинет, одновременное нахождение в школе не более 30% проектной мощности, усиление санитарно-дезинфекционного режима, масочного режима);

- индивидуального обучения учащихся во внеурочное время в группах не более 5 человек по решению администрации образовательного учреждения;

- штатное обучение для студентов первых курсов колледжей и вузов со второго семестра.

Разрешается деятельность РГКП "Республиканский учебно-оздоровительный центр "Балдаурен" и "Национальный научно-практический образовательный и оздоровительный центр "Бөбек" с учетом эпидемиологической ситуации в регионах.

- деятельность спорткомплексов для индивидуальных и групповых тренировок с участием не более пяти человек.

Также разрешается посещение особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) для индивидуальных и организованных групп не более 15 человек, с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 2 метров.

Разрешается проведение совещаний (заседаний) в очном режиме (при отсутствии возможности их проведения в дистанционном формате) с соблюдением алгоритма согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

Также главный санврач разрешил:

- деятельность специальных, специализированных организаций, специальных школ-интернатов для детей с особыми образовательными потребностями (в т.ч для детей-сирот, оставшихся без попечения родителей), школ-интернатов общего типа, школ-интернатов для одаренных детей);

- проведение чемпионатов Республики Казахстан и республиканских соревнований (по единому республиканскому календарю), без участия зрителей, при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима по согласованию с Главными санитарными врачами соответствующих территорий и соблюдении требований постановления ГГСВ РК №67 с одновременным скоплением не более 100 человек;

- возобновление учебно-тренировочных сборов для подготовки областных команд при условии соблюдения усиленного санитарно-дезинфекционного режима с одновременным скоплением не более 30 человек;

Усиленные карантинные меры сохраняются не менее 14 дней после принятия. Смягчение карантинных мер проводятся не ранее 2-х недель после перехода в желтую или зеленую зону.

Постановление вступило в силу со дня подписания.


Источник: zakon.kz
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