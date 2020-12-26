Казахстанка возмутилась заданием для учеников второго класса

Казахстанка пожаловалась в Facebook на содержание текста, который используется в качестве задания для учеников второго класса, передает корреспондент Tengrinews.kz."Неужели в литературе не нашлось больше произведений для изучения ученикам 2 класса? Читаю комментарии и хочу дописать, что у нас в стране высокий уровень бытового насилия. Смогут ли родители в семьях, где насилие является нормой, объяснить смысл этого произведения?" - написала пользователь соцсети.Корреспондент Tengrinews.kz обратилась за комментарием в Управление образования Нур-Султана.В ведомстве сообщили, что в школьной программе данный текст отсутствует."Учитель использовал текст из неофициальных источников. В связи с тем, что за учителем закреплено право выбора материала на СОР (суммативное оценивание раздела) и СОЧ (суммативное оценивание четверти), текст был выбран учителем второго класса, но не был согласован с методическим объединением учителей начальной школы, поэтому не соответствует сквозной теме второй четверти "Мой край", "Моя школа", - говорится в ответе на запрос.В управлении пояснили, что теперь планируют провести "школу молодого учителя" для обучения по разработке СОРов и СОЧей. Также молодым педагогам будут предоставлены разработанные образцы заданий, текстов, активизируют работу во избежание повторения подобных ситуаций.В управлении образования Нур-Султана заверили, что прилагают все усилия для того, чтобы учащиеся получали качественное образование.Автором текста, который использовался в качестве задания для школьников, является советский педагог, писатель, публицист, создатель народной педагогики Василий Сухомлинский. Рассказ называется "Жестокость".Василий Сухомлинский известен тем, что один из первых заговорил о вреде школьных оценок и выступал за запрет физических наказаний.