Помощнику президента ввели казахстанскую вакцину в рамках испытаний

Помощнику Президента ввели казахстанскую вакцину QAZCOVID-IN в рамках испытаний на завершающей стадии, передает Tengrinews.kz.



В Комитете науки Министерства образования и науки сообщили, по добровольному согласию вне клинических исследований 25 декабря вакцина QazCovid-in введена помощнику Президента Ерлану Карину.



Отмечается, что 19 декабря стартовала третья фаза клинических исследований казахстанской инактивированной вакцины QAZCOVID-IN, разработанной учеными НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН.



"Как показали результаты первой и второй фаз клинических исследований, в которых приняли участие 244 казахстанца, вакцина безопасна, формирует антитела, индуцирует клеточный и гуморальный иммунитет. В третьей фазе клинических испытаний примут участие уже три тысячи добровольцев.



Так же как и предыдущие фазы, третья фаза будет проводиться в соответствии с положениями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, требованиями руководства "Надлежащая клиническая практика" (GCP) и действующим законодательством Республики Казахстан. Всем участникам исследований гарантированы выплата разового вознаграждения и медицинское страхование", - сообщили в ведомстве.