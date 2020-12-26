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Помощнику президента ввели казахстанскую вакцину в рамках испытаний

Просмотров:126 Опубликовано: Сегодня, 17:00
Помощнику президента ввели казахстанскую вакцину в рамках испытаний
Фото Турара Казангапова
Помощнику Президента ввели казахстанскую вакцину QAZCOVID-IN в рамках испытаний на завершающей стадии, передает Tengrinews.kz.

В Комитете науки Министерства образования и науки сообщили, по добровольному согласию вне клинических исследований 25 декабря вакцина QazCovid-in введена помощнику Президента Ерлану Карину.

Отмечается, что 19 декабря стартовала третья фаза клинических исследований казахстанской инактивированной вакцины QAZCOVID-IN, разработанной учеными НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки МОН.

"Как показали результаты первой и второй фаз клинических исследований, в которых приняли участие 244 казахстанца, вакцина безопасна, формирует антитела, индуцирует клеточный и гуморальный иммунитет. В третьей фазе клинических испытаний примут участие уже три тысячи добровольцев.

Так же как и предыдущие фазы, третья фаза будет проводиться в соответствии с положениями Хельсинкской декларации Всемирной медицинской ассоциации, требованиями руководства "Надлежащая клиническая практика" (GCP) и действующим законодательством Республики Казахстан. Всем участникам исследований гарантированы выплата разового вознаграждения и медицинское страхование", - сообщили в ведомстве.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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  • GuF
 Ingul (Посетители) Сегодня, 17:48
Раньше, когда царю приносили обед, пищу заставляли съесть прислугу, потом ел царь.
Похоже, правда? uhmylka
 
 

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