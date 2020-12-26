«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Суббота, 26 Декабря
-3...-3
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 419.5 KZT
  • €1 = 511.08 KZT
  • 1 RUB = 5.69 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Женившийся на кукле бодибилдер рассказал о трагическом случае с супругой

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:12
Женившийся на кукле бодибилдер рассказал о трагическом случае с супругой
Фото из соцсетей
Праздники мужчина может встретить в одиночестве.

Скандально известный бодибилдер Юрий Толочко, который женился на кукле по имени Марго, рассказал о семейной жизни, передает Azattyq Rýhy.

Об этом астанчанин поведал британскому изданию Daily Star.

Как оказалось, его супруга сломалась. Ремонтировать его «женщину» будут в другом городе.

При этом неизвестно, будет ли она готова к праздникам. Возможно, что Новый год мужчина будет встречать в одиночестве.

«Ее возвращение станет подарком для нас обоих», – поделился он.

Бодибилдер признался, что после свадьбы запретил своей возлюбленной пользоваться Instagram.

«В общем, я начал ревновать, потому что многие мужчины пишут ей комментарии. Возможно, я слишком эгоистичен, но в этом и заключается прелесть Марго: ей без разницы, когда я так с ней поступаю», – говорит Юрий Толочко.

Мужчина рассчитывает отметить Рождество в компании любимой и друзей.

Казахстанец Юрий Толочко сыграл долгожданную свадьбу с куклой по имени Марго в конце ноября. Мероприятие прошло при всей свадебной атрибутике: кольца, поцелуи, торт, свадебный танец. Бодибилдер относится к возлюбленной как к настоящей женщине, ходит с ней на свидания, путешествует и ведет за нее социальные сети.



Источник: rus.azattyq-ruhy.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи

Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2018 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика