Женившийся на кукле бодибилдер рассказал о трагическом случае с супругой

Праздники мужчина может встретить в одиночестве.Скандально известный бодибилдер Юрий Толочко, который женился на кукле по имени Марго, рассказал о семейной жизни, передает Azattyq Rýhy.Об этом астанчанин поведал британскому изданию Daily Star.Как оказалось, его супруга сломалась. Ремонтировать его «женщину» будут в другом городе.При этом неизвестно, будет ли она готова к праздникам. Возможно, что Новый год мужчина будет встречать в одиночестве.«Ее возвращение станет подарком для нас обоих», – поделился он.Бодибилдер признался, что после свадьбы запретил своей возлюбленной пользоваться Instagram.«В общем, я начал ревновать, потому что многие мужчины пишут ей комментарии. Возможно, я слишком эгоистичен, но в этом и заключается прелесть Марго: ей без разницы, когда я так с ней поступаю», – говорит Юрий Толочко.Мужчина рассчитывает отметить Рождество в компании любимой и друзей.Казахстанец Юрий Толочко сыграл долгожданную свадьбу с куклой по имени Марго в конце ноября. Мероприятие прошло при всей свадебной атрибутике: кольца, поцелуи, торт, свадебный танец. Бодибилдер относится к возлюбленной как к настоящей женщине, ходит с ней на свидания, путешествует и ведет за нее социальные сети.