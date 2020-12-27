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Нынешняя пандемия не последняя - ВОЗ

Просмотров:923 Опубликовано: Сегодня, 09:32
Нынешняя пандемия не последняя - ВОЗ
Фото © Турар Казангапов
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что текущая пандемия COVID-19 не станет последней, в связи с чем призвал извлечь из нее уроки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

"История говорит нам, что это не последняя пандемия и что эпидемии - это жизненный факт", - сказал Гебрейесус в ходе видеообращения в связи с Международным днем противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.

По словам главы ВОЗ, за последние 12 месяцев мир "перевернулся с ног на голову", причем пандемия, помимо распространения инфекции, имеет далеко идущие последствия для обществ и экономик.

"Мы все должны усвоить уроки, которым нас учит пандемия. Во-первых, все страны должны инвестировать в потенциал готовности для предотвращения, обнаружения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций всех видов", - сказал Гебрейесус, подчеркнув особое значение первичной медицинской помощи.

Он также указал, что готовность к чрезвычайным ситуациям предусматривает общегосударственный подход с участием всего общества. В-третьих, по его словам, "пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты", и усилия по улучшению здоровья человека должны учитывать взаимодействие между людьми и животными, равно как и экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 78 миллионов случаев заражения, более 1,7 миллиона человек скончались.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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makenych (Посетители) Сегодня, 14:00
Тедрос Аданом Гебреисус — эфиопский государственный деятель, министр иностранных дел Эфиопии, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения!
Система здравоохранения Эфиопии является одной из худших в мире, даже несмотря на проведенные преобразования и нововведения.
Так, мысли в слух.....
 
 

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