Нынешняя пандемия не последняя - ВОЗ

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус предупредил, что текущая пандемия COVID-19 не станет последней, в связи с чем призвал извлечь из нее уроки, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"История говорит нам, что это не последняя пандемия и что эпидемии - это жизненный факт", - сказал Гебрейесус в ходе видеообращения в связи с Международным днем противоэпидемической готовности, который отмечается 27 декабря.
По словам главы ВОЗ, за последние 12 месяцев мир "перевернулся с ног на голову", причем пандемия, помимо распространения инфекции, имеет далеко идущие последствия для обществ и экономик.
"Мы все должны усвоить уроки, которым нас учит пандемия. Во-первых, все страны должны инвестировать в потенциал готовности для предотвращения, обнаружения и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций всех видов", - сказал Гебрейесус, подчеркнув особое значение первичной медицинской помощи.
Он также указал, что готовность к чрезвычайным ситуациям предусматривает общегосударственный подход с участием всего общества. В-третьих, по его словам, "пандемия подчеркнула тесную связь между здоровьем людей, животных и планеты", и усилия по улучшению здоровья человека должны учитывать взаимодействие между людьми и животными, равно как и экзистенциальные угрозы, связанные с изменением климата.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено уже более 78 миллионов случаев заражения, более 1,7 миллиона человек скончались.
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