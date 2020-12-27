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Актюбинский чиновник украл 60 млн тенге, выделенные на строительство школы

Просмотров:619 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Актюбинский чиновник украл 60 млн тенге, выделенные на строительство школы
Фото : МК
Экс-глава управления строительства осужден на семь лет в Актюбинской области.

Бывшего начальника управления строительства Нурлана Иманалина осудили на семь лет в Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой Город".

Экс-чиновника вместе с директором компании "Ақ Саток" обвинили в хищении бюджетных 60,7 миллионов тенге, выделенных на строительство школы в селе Сагашили.

По материалам дела, глава управления злоупотребил должностными полномочиями. Он необоснованно вернул частной компании 3% от суммы за выполнение работ по договору о госзакупках. Сумма возврата составила 22,4 миллиона тенге (53 тысячи долларов). При этом компания не выполнила все работы на объекте.
Также мужчину обвинили в угрозе применения насилия в отношении полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, неповиновении требованиям правоохранительных органов в период режима ЧП.

Суд приговорил бывшего чиновника к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах.

Его подельник – директор строительной фирмы – получил шесть лет лишения свободы. Он не сможет работать в коммерческих организациях в течение десяти лет


Источник: zakon.kz
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Комментарии ( 2 )

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СБК (Посетители) Сегодня, 14:39
Представляю, как над ним смеются другие чинуши-воруши. Типа: "Что??? На 7 лет всего за 60 лямов ушёл?"
 
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  • TU-154
 Добрыня (Посетители) Сегодня, 12:15
Про актюбинского ,,мала" что бы от своих актауских отвлечь
 
 

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