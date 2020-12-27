Актюбинский чиновник украл 60 млн тенге, выделенные на строительство школы

Экс-глава управления строительства осужден на семь лет в Актюбинской области.
Бывшего начальника управления строительства Нурлана Иманалина осудили на семь лет в Актюбинской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на "Мой Город".
Экс-чиновника вместе с директором компании "Ақ Саток" обвинили в хищении бюджетных 60,7 миллионов тенге, выделенных на строительство школы в селе Сагашили.
По материалам дела, глава управления злоупотребил должностными полномочиями. Он необоснованно вернул частной компании 3% от суммы за выполнение работ по договору о госзакупках. Сумма возврата составила 22,4 миллиона тенге (53 тысячи долларов). При этом компания не выполнила все работы на объекте. Также мужчину обвинили в угрозе применения насилия в отношении полицейских при исполнении ими служебных обязанностей, неповиновении требованиям правоохранительных органов в период режима ЧП.
Суд приговорил бывшего чиновника к семи годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности в госорганах.
Его подельник – директор строительной фирмы – получил шесть лет лишения свободы. Он не сможет работать в коммерческих организациях в течение десяти лет
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